Başkent kulisi: Hulusi Akar-Abdullah Gül görüşmesinin nedeni belli oldu

Edinilen bilgiye göre Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 24 Nisan 2018’de İstanbul’da 3. Kolordu Karargahı’nı ziyaret etmesinin ardından Abdullah Gül’ü de ziyaret etti.
Görüşmenin Gül’ün 3. Kolordu Karargahı’nın bitişiğinde bulunan ofisinde gerçekleştiği iddia edildi. Ziyarette o sırada İstanbul’da bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın da hazır bulunduğu bilgisi edinildi.
Kaynaklar, söz konusu görüşmenin, basında yer alan bazı iddiaların aksine, 11. Cumhurbaşkanı Gül’ün evinde değil, ofisinde gerçekleştiğine belirtti. Nezaket ziyaretiyle ilgili olarak ileri sürülen baskı, tehdit ve şantaj şeklindeki iddiaların gerçekle hiçbir alakası bulunmadığı ifade edildi.
GÜL'ÜN ENİŞTESİ ZİYARETİ ANLATTI
Abdullah Gül’ün eniştesi ve eski AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Tekelioğlu, kendi adını taşıyan kişisel internet sitesinden Hulusi Akar ve İbrahim Kalın’ın, Gül’e adaylık ziyareti yapmasını yazdı. Yazısında dikkat çeken ifadeler kullanan Tekelioğlu, “İbrahim Kalın ile Hulusi Akar’ın ve daha başkalarının Abdullah Beyi ziyaretleriyle bu anket sonuçlarını ilişkilendirenler var ama dayanakları nedir, bilmiyorum. Abdullah Beyin yakın çevresinden sızan bilgiler Kalın ve Akar’ın üç saate yakın Abdullah Beyi dinlemek zorunda kaldıkları şeklinde” diye yazdı.
Gül’ün “çatı aday olma arzusunun” hiç olmadığını dile getiren Tekelioğlu, “Kamuoyundaki toplumsal mutabakat realize edilebilseydi, yüz bin imza ile bağımsız aday olacaktı, bunun çatı adaylıktan önemli bir farkı olduğunun ısrarla vurgulandığını biliyoruz” dedi.
"MERAL AKŞENER ÇATI ADAY KONUSUNDA FİKİR DEĞİŞTİRDİ"
“Peki, ne oldu da adaylık gerçekleşmedi” diye soran Tekelioğlu yazısında Meral Akşener’in çatı aday konusunda fikir değiştirdiğini iddia etti ve “Daha bir ay öncesine kadar farklı düşünen Meral Akşener niçin fikir değiştirdi? Bu konuyu Meral Akşener’in en yakınındaki isimlerden Lütfü Türkkan bile anlayamamış diyorlar, ben nasıl anlayayım…” ifadelerini kullandı.
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