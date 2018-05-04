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Başkent kulisi: Hulusi Akar-Abdullah Gül görüşmesinin nedeni belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 10:24 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü ziyaret ettiğine yönelik iddialara ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Ankara kulislerindeki bilgilere göre, Gül'e ziyaretin bir nezaket ziyareti olduğu belirtildi.

Başkent kulisi: Hulusi Akar-Abdullah Gül görüşmesinin nedeni belli oldu

Edinilen bilgiye göre Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 24 Nisan 2018’de İstanbul’da 3. Kolordu Karargahı’nı ziyaret etmesinin ardından Abdullah Gül’ü de ziyaret etti.

Görüşmenin Gül’ün 3. Kolordu Karargahı’nın bitişiğinde bulunan ofisinde gerçekleştiği iddia edildi. Ziyarette o sırada İstanbul’da bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın da hazır bulunduğu bilgisi edinildi.

Kaynaklar, söz konusu görüşmenin, basında yer alan bazı iddiaların aksine, 11. Cumhurbaşkanı Gül’ün evinde değil, ofisinde gerçekleştiğine belirtti. Nezaket ziyaretiyle ilgili olarak ileri sürülen baskı, tehdit ve şantaj şeklindeki iddiaların gerçekle hiçbir alakası bulunmadığı ifade edildi.

GÜL'ÜN ENİŞTESİ ZİYARETİ ANLATTI

Abdullah Gül’ün eniştesi ve eski AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Tekelioğlu, kendi adını taşıyan kişisel internet sitesinden Hulusi Akar ve İbrahim Kalın’ın, Gül’e adaylık ziyareti yapmasını yazdı. Yazısında dikkat çeken ifadeler kullanan Tekelioğlu, “İbrahim Kalın ile Hulusi Akar’ın ve daha başkalarının Abdullah Beyi ziyaretleriyle bu anket sonuçlarını ilişkilendirenler var ama dayanakları nedir, bilmiyorum. Abdullah Beyin yakın çevresinden sızan bilgiler Kalın ve Akar’ın üç saate yakın Abdullah Beyi dinlemek zorunda kaldıkları şeklinde” diye yazdı.

Gül’ün “çatı aday olma arzusunun” hiç olmadığını dile getiren Tekelioğlu, “Kamuoyundaki toplumsal mutabakat realize edilebilseydi, yüz bin imza ile bağımsız aday olacaktı, bunun çatı adaylıktan önemli bir farkı olduğunun ısrarla vurgulandığını biliyoruz” dedi.

"MERAL AKŞENER ÇATI ADAY KONUSUNDA FİKİR DEĞİŞTİRDİ"

“Peki, ne oldu da adaylık gerçekleşmedi” diye soran Tekelioğlu yazısında Meral Akşener’in çatı aday konusunda fikir değiştirdiğini iddia etti ve “Daha bir ay öncesine kadar farklı düşünen Meral Akşener niçin fikir değiştirdi? Bu konuyu Meral Akşener’in en yakınındaki isimlerden Lütfü Türkkan bile anlayamamış diyorlar, ben nasıl anlayayım…” ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
Aday olma demiştir ne diyecek.
niye nezaket ziyareti şimdiye kadar değil de boyle bır kararın ardından. yoksa ordu hıc bır zaman senın yanında olmayacak mı denıldı. vatandas olarak basıt bır olay olmadıgını dusunuyorum. akp nın hep yaptıgı, rakıplerın önünü bir sekılde kesmek. 15 yılda buna alıstık.
@polyushkapolye alışma benalışmadım. nefret ediyorum
nedeni belli, gerçek olduğu da. niye haber yapmadı havuz medyası bu ilginç asıl
Akar neden bu işe girişti anlamadık,sen siyasete neden alet oluyorsun? yada Genel kurmay siyasi bir organ mıdır? sanırım evet. Askeri araçlar siyasetçilerin otomobili hiç değil.
emir subayı olmuş da ondandır.
@medikalci Daha önceki CB seçimlerinde askerler CB nını tarif ederlerken onları şakşaklıyordunuz üstad...
Hangi nezaket? yenimi aklına geldi nezaket? Sayın Genelkurmay başkanımız şimdiye kadar nerdeidiniz acaba yapmayın beyler,ayıptır günahtır haramdır yaptığınız yaptıklarınız,Allah aşkına bizim cebimizde kuruş para yok siz varlık içinde yüzüp birde yalan söylüyorsunuz.
Nezaket ziyareti imiş hehe kesin öyledir caanım..
insanda birazcık önür olsa 16 temmuz sabahı istifa ederdi veya kafasìna sıkardı
Bıktık artık bu akp zenginler partisi oldu biz fakiriz.
CHP ZİHNİYETİ ÖKÜZÜN ALTINDA BUZAĞ ARDIĞI İÇİN AKLINA GELENKLERİ SÖYLÜYOR.ZATEN ALIŞIKLAR BUNA.GÜL ADAY OLMAYINCA HESAPLARI KARIŞTI. CHP ZİHNİYETİNDE BERABER OLANLARIN ARASINA NİFAK SOKMAK İŞLERİ OLDUĞU İÇİN BİRBİLERİNİ KIRDIRMAYA ÇALIŞTILAR AMA YEMEDİ.
@volcano1144 siz ne içiyorsunuz böyle söyleyin de biz de onlardan içelim.
Asker, AKP nin Emir eri gibi görülemez... FETÖ den ders alamayanlar, AKILLI OLUN..!
Bizde yedik.
Akar Abdullah Gülün çocukluk arkadaşıdır,istedikleri zaman görüşürler, Kalın ile birlikte ziyareti Erdoğan istedi,bu işlere karışmamasını bu şahıslar aracılığı ile bildirdiler.Ordunun bu denli iç siyasete karıştırılmasının ileride ağır faturası olacak.
:))))))))))))))))))))))))))))))) valla insan buna neresi ile güleceğini bilemiyor
@hazarbh yetkili organ bile bu siparili onur meselesi yapar. Gülmez. Gülmez ki!!
Ne nezaket miş gözlerim yaşardı bu nezaketi bir ay önce niye yapmamış bizde dedik acaba dostlukları bozuldu galiba dedik aman ha Allah muhabbetlerini bozdurmasın s
adamın evinin çatısına helikopterle inerek nezaket ziyareti mi olur yaw :D :D
kim kimi kandırıyor herkes gerçegi biliyor
Çay içmeye gitmiş adam hemşerisinin evine ne var bunda canim
Asker parti işlerini bırak işine bak devletine hizmet et hükümetlere değil
yaw hehe ....bakın koyunlar melemeye başladı bile....:)
Nezaket ziyareti yapmak için başka zaman mı kalmadı ? Tam seçim üzeri ortalık karışmışken böyle bir ziyaret kör gözüm parmağına gibi bir yutturmaca..Halkın bu kadar da saf olduğunu düşünmek mallık olur...
Hangi vasıf ve amaçla oraya gitti peki ..? Bir genel kurmay başkanı hangi yılda böyle birşey yaptı ..? Siz kimi kandırmaya çalışıyorsunuz ..? Cevabınızı verin bizde haklısınız diyelim . Bu ziyaret daha önce oldumu.. Bence olmadı ..
Nezaketiniz gözülerimizi yaşarttı...
Ne nazik insanlarmış.Lütfen artık vatandaşla alay etmekten,halkı saf yerine koymaktan vazgeçin.
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