Başkent Mevlana Bulvarı’nda Ankamall trafiği vatandaşları bıktırdı

Ankara’da şehrin içinde yer alan alışveriş merkezleri, şehrin trafiğini olumsuz etkilerken, hafta sonunu değerlendirmek için dışarıya çıkan vatandaşları da canından bezdiriyor.

Ankara’da, Konya yolunda bulunan Ankamall AVM’nin Mevlana Bulvarı girişinde yaşanan yoğunluk nedeniyle oluşan trafik, Başkentlileri bıktırdı. AVM girişinde yaşanan trafik sıkışıklığı, hafta sonunu değerlendirmek için dışarıya çıkan Ankaralıların kabusu oldu. Bulvar üzerinde bulunan Ankamall AVM’nin otoparkının girişinde yaşanan trafik sorunu, bulvar trafiğini olumsuz etkilerken, yolda uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu. Yaşanan trafik sıkışıklığı nedeniyle dakikalarca beklemek zorunda kalan vatandaşlar, AVM girişinde yaşanan yoğunluk sebebiyle oluşan trafiğe tepki gösterdi. Trafik akışının sağlanması için ise 3 trafik polisi görevlendirildi. Diğer yandan, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün yanında bulunan Ankamall AVM’nin açık otoparkına giren araçlar güvenlik kontrolünden geçirilmeden alınırken, bu olay güvenlik boşluğunu da beraberinde getiriyor.