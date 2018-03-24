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Başkent şehidini uğurluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 14:16 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin’de yürüttüğü ’Zeytin Dalı Harekatı’nın 4’üncü gününde şehit olan ancak cenazesi alınamayan Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta Ankara’da son yolculuğuna uğurlanıyor.Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta (30) için Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde öeğle namazını müteakiben cenaze namazı kınıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin’de yürüttüğü ’Zeytin Dalı Harekatı’nın 4’üncü gününde şehit olan ancak cenazesi alınamayan Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta Ankara’da son yolculuğuna uğurlanıyor.
Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta (30) için Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde öeğle namazını müteakiben cenaze namazı kınıyor. Kılınan cenaze namazına Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları, annesi Sevim Usta, babası Canpolat Usta, eşi Saide Usta ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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