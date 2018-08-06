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Başkent'te dehşete düşüren olay! Polis kan izlerini adım adım takip etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 08:06 | Son Güncelleme

Ankara'da bir taksici sokakta tartıştığı iki genci bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, otomobille Kalaba Mahallesi Hüzün Sokak'a gelen Samet K. ve Umut S. kaldırımda alkol alırken yoldan geçen taksici Kadir E. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine araya giren çevredekiler Kadir E'yi sokaktan uzaklaştırdı.

Bir süre sonra elinde bıçakla sokağa gelen Kadir E, Samet K. ve Umut S'yi bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri sokakta Samet K. ve Umut S'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

POLİS KAN İZLERİNİ ADIM ADIM TAKİP ETTİ

Kavganın ardından olay yerinden yaya olarak kaçan Kadir E'nin yaralandığını tespit eden polis, yerdeki kan izlerini takip ederek zanlının bir akaryakıt istasyonuna girdiğini belirledi. Bölgeye sevk edilen ekipler akaryakıt istasyonundaki kan damlalarının izini sürerek zanlının yolun karşısındaki Botanik Park'a kaçtığını belirledi.

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Park içinde de kan izlerini takip eden polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesiyle Kadir E'nin buradan bir ticari taksiye bindiği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine bölgede alarma geçen ekipler, zanlının bir süre sonra Sedefçiler Sokak'ta bir binaya girdiğini belirledi. Saklandığı evde yakalanan Kadir E, ilk olarak olay yerine getirilerek olayda kullandığı bıçağı kaçarken attığı yeri gösterdi.

Daha sonra zanlı geniş güvenlik önlemleri altında polis merkezine götürülürken, uzman ekipler de olay yerinde inceleme yaptı. Olayda hayatını kaybeden Samet K. ve Umut S'nin cesetleri otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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AA

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Anahtar Kelimeler:
Ankara cinayet polis taksici

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