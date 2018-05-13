Başkente değer katacak külliyede sona gelindi

Tarih boyunca inşa edilen büyük cami ve külliyelerin bulundukları yerleşim alanlarına kimlik kazandırdığını kaydeden Tokcan, yaptıkları cami ve külliyenin de bulunduğu yerleşim yerinin kimliği ve odak noktası olmasını hedeflediklerini vurguladı.

Projenin mimarı Öner Tokcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 bin konutun bulunduğu Ankara Kuzeykent'teki cami ve külliyenin inşasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başladıklarını belirterek, çalışmalarda bitme aşamasına geldiklerini söyledi.

Esenboğa Havalimanı yolu üzerindeki Kuzeykent'te inşa edilen cami ve külliye, yaklaşık 110 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Türk-İslam mimarisinden esinlenilerek tasarlanan cami ve külliye tamamlandığında vatandaşların aynı zamanda ibadet edebileceği yaşam ve kültür alanı hizmete girecek.

AHMET SERTAN USUL- Başkentteki Kuzeykent'te 125 bin metrekarelik alanda inşa edilen cami ve külliyenin Ramazan Bayramı'nda açılması planlanıyor.

Kubbesinin yüksekliği 35 metre ve çapı 16 metre olan caminin, ikisi 46 metrelik iki şerefeli, ikisi 64 metrelik üç şerefeli olmak üzere 4 minaresi bulunuyor. Külliye içindeki iki arastada yaklaşık bin 400 metrekare alana sahip 50 dükkan yer alıyor.

Caminin iki katlı olduğuna dikkati çeken Tokcan, alt katın farklı anlayışla yapıldığını ve çinilerle kaplandığını dile getirdi.

Bütün bu karakterler, mümkün olduğu kadar, sütunlarından kemerlerine, kubbelerinden fil ayaklarına kadar, genel çerçevede Büyük Sinan'ın kullandığı ölçüler ve nispetlere sadık kalınarak yapılmıştır."

"Bu camide, Süleymaniye Camisi'nin iç mekan genel karakterini düşünerek hareket ettim. Caminin ana girişi ve çevresini kuşatan saçakları, son cemaat mekanını çeviren sütunları, Mihrimah Sultan Camisi'nin özelliklerini taşır. Caminin vakit namazlarının kılındığı alanları 2.Beyazıt Camisi'ni, caminin dört tarafını kuşatan doğal ışıklandırma anlayışı ise Nuruosmaniye Camisi'ni yansıtır.

Ayrıca, kadın ve erkekler için hamamlar, hayırseverlerin bağışlarıyla yapılacak yemeklerin yoksullara dağıtılacağı imarethane (aşevi), yaklaşık 60 dükkanın bulunduğu iki katlı bedesten (kapalı çarşı) ile geleneksel el sanatlarının yapılacağı ve sergileneceği bölüm de külliye içindeki diğer alanlar arasında bulunuyor.

- Kütüphanede 7 bin dini eser yer alacak

Cami ve külliyenin açılmasıyla yaklaşık 7 bin dini eserin bulunduğu kütüphane de vatandaşların kullanımına sulunacak.

Külliye alanında, Kuzeykent'in bulunduğu vadiye bakan hasbahçe, çay-kahve köşkü ve Osmanlı-Türk mutfağı bölümleri ile süs havuzu ve bölge sakinlerinin dinlenebilmesi için çok sayıda bölüme yer veriliyor.

Projede katlar arası ulaşımın asansör ve yürüyen merdivenlerle sağlandığı bin 200 araçlık 5 katlı kapalı otopark da bulunuyor.

- 15 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek

Caminin kapalı, yarı açık ve açık alanları ibadete açıldığında 15 bin kişi aynı anda namaz kılabilecek.

Külliye alanınında inşa edilen, uluslararası seminerlere, konferanslara ve toplantılara ev sahipliği yapabilecek nitelikteki 5 bin kişilik kongre merkezi, Türkiye'de tek salonda en fazla katılımcının ağırlanabileceği mekan olma özelliğini taşıyacak.

Cami ve külliyenin Ramazan Bayramı'nda açılması planlanıyor.

