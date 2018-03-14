Başkente otomobil refüje ve ağaçlara çarptı: 2 yaralı

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Bulvarı'ndan Kuzey Çevre Yolu istikametinde seyreden M.P. idaresindeki 06 PM 691 plakalı otomobil, Ankara Halk Ekmek Fabrikası karşısında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Refüje çarparak savrulan araç, kaldırımı aştıktan sonra yol kenarındaki üç ağacı devirerek yan yattı.
Kaza sonrası sürücü M.P. ile yanında bulunan K.Y. yaralandı. Yaralılardan K.Y. kendi imkanları ile otomobilden çıktı. ,Ağır yaralanan ve araçta sıkışan M.P. ise olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Yaralılar ambulanslarla Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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