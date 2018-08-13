Başkentin 6 ilçe ve 10 mahallesinde altyapı çalışması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Başkentin yağışlar nedeniyle meydana gelen su baskınlarından en çok etkilenen 6 ilçe ve 10 mahallesinde gelecek haftadan itibaren altyapı çalışmalarına başlanacağını bildirdi. Belediye binasında, başkentte şiddetli yağışların yollarda ve alt geçitlerde neden olduğu su baskınlarının önlenmesi amacıyla yapacakları çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Tuna, altyapı yenileme çalışmalarına dair projelerin tamamlandığını ve ihalelerinin yapıldığını belirtti. Tuna, "İnşallah önümüzdeki çarşamba gününden itibaren çalışmalara başlayacağız." dedi. Çalışmaların, vatandaşların sıkıntı yaşamaması ve işlerin kısa sürede tamamlanması için bayram tatili süresince devam edeceğini ifade eden Tuna, çalışma yapılacak yerlere ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Çankaya ilçemizde Akay alt geçidi ve Kızılay bağlantısı... Burada hem atık su hattı hem de yağmur suyu hattı döşenecek. EDOK ve Kara Kuvvetlerinin önüne de atık su ve yağmur suyu hattı döşenecek. Eskişehir yolunda AFAD ve Diyanet İşleri Başkanlığı önünde yaklaşık 3 kilometrelik yağmur suyu hattında çalışma yapacağız. Bu çalışmalar ASKİ'nin Çankaya ilçesinde yapacağı çalışmalar. Altındağ ilçemizde de Altınsoy Caddesi ile alt geçidinde atık su hattı ve yağmur suyu hattında çalışma gerçekleştireceğiz. Gar Kavşağı ve Arena Spor Salonu önünde de atık su hattını yapacağız. Talatpaşa Bulvarı ve Ankara Çayı bağlantısında atıksu hattını ve yağmur suyu hattını gerçekleştireceğiz."

- "İlaçla tedavi edilemiyor, ameliyat şart" Tuna, son yağışlar sonucunda sel baskınlarının görüldüğü Mamak Boğaziçi Mahallesi ve Neşet Ertaş Caddesi'ndeki atık su ve yağmur suyu hattınında da çalışma yapacaklarını dile getirerek, şöyle dedi: "Bu ciddi bir sıkıntıydı. Geçtiğimiz günlerdeki su baskınlarında can kaybı olmamasına şükrettiğimiz felaketin giderilmesi noktasında, 6 bin 650 metrelik atık su hattı ve 4 bin 650 metrelik yağmur suyu hattını yapmış olacağız. Yine Mamak ilçesinde Samsun yolu Hatip Çayı bağlantısında atık suyu ve yağmur suyu hattını, yine Mamak Caddesi belediye önünde de atık suyu ve yağmur suyu hatlarını yapacağız." Yenimahalle ilçesinde Elektrokent Kavşağı'nda, İvedik OSB'de de yağmur ve atık suyu hattını, Kuzey Yıldızı Mahallesi'nde ise yağmur suyu hattını yapacaklarını söyleyen Tuna, Etimesgut ilçesinde Eryaman alt geçidinde yağmur suyu hattını, Pursaklar Gümüşköy alt geçidinde yağmur suyu hattı, Protokol Yolu alt geçidinde atık suyu hattı, yağmur suyu hattı ve tüp geçit inşaatını gerçekleştireceklerini kaydetti. Tuna, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ankara'da su baskınlarının önlenmesi noktasında ciddi bir çalışmayı gerçekleştirmiş olacağız. Ani yağışlardan dolayı su baskınlarının önlenmesi noktasında da çalışmaları başlatıyoruz. Bu çalışmalar sırasında vatandaşlarımızın trafik noktasında rahatsızlığı olacak vatandaşlarımızdan vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz. Ama bu olmazsa olmaz bir durum. Böyle bir hastalık var. Bu hastalık ilaçla tedavi edilemiyor. Ancak ameliyat gerekiyor. Kimse ameliyat istemez ama biz bu işi ameliyatla çözme noktasında mecbur olduğumuz için böyle bir sıkıntıya neden olacak. Ama sonra iyi olacak." Ankara'nın pek çok noktasında atık suyu ve yağmur suyu hatlarının yenilenmesini programlarına aldıklarını söyleyen Tuna, kazı yapılırken başka türlü sıkıntılara sebebiyet vermemek için elektrik, su, kanalizasyon, doğalgaz ve telefon her türlü alt yapının içinden geçeceği alanları yaygınlaştıracaklarını söyledi. Tuna, "Ekiplerimiz 24 saat çalışacak. Yolları kısmen kapatacağız. Ayrıca bu çalışmalarla Ankara Çayı'na atık su bağlantılarını ortadan kaldırmış olacağız. Çaylarımızdaki atık sudan kaynaklı kirlilik de ortadan kalkmış olacak." diye konuştu.

- Her bir çalışmanın süresi farklı Çalışmaların yapılacağı noktalardaki sürelerin birbirinden farklı olduğunu söyleyen Tuna, şunları söyledi: "Kızılay'daki çalışma 45 gün sürecek. Eskişehir Yolu Diyanet'in önündeki çalışmanın 65 gün süresi, Kara Kuvvetlerinin önündeki çalışmanın süresi ise 30 gün. Ama süreleri muhtelif. Altındağ'daki Altınsoy Caddesi, Gar önü, Arena Spor Salonu ve Talatpaşa Bulvarı'ndaki çalışmanın süresi 45 gün. Neşet Ertaş Caddesi ve Mamak Belediyesinin önündeki çalışmalar 90 gün, Elektrokent Kavşağı ve İvedik OSB'deki çalışmalar 60 gün, Kuzey Yıldızı'ndaki çalışmalar 30 gün, Eryaman'daki çalışmalar 30 gün, Gümüşsoy alt geçidi ve Protokol Yolu alt geçidindeki çalışmalar da 60 gün sürecek. Uzunlukları ve çalışma şartları farklı farklı olduğu için bunların her birinin bitmesini planladığımız süreler de farklı." - "Hastanın pek çok sıkıntısı var" Altyapı yenileme işlerinin sağlıklı biçimde tamamlanmasını umut ettiklerini dile getiren Tuna, Akay Kavşağı, Gar Kavşağı, Neşet Ertaş Caddesi ve Kara Kuvvetleri Komutanlığının önünün trafikten en çok etkilenecek yerler olduğunu belirtti.