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Başkentin balıkadamları Türkiye’ye örnek oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 11:18 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Sualtı Amirliği, kurulduğu 1997 yılından bu yana toplam 545 vaka için su altına dalarken, 287 ceset ile 26 aracı sudan çıkardı.Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Sualtı Amirliği, Türkiye’deki kamu kurum ve kuruluşları arasında kurulan ilk su altı amirliği olma özelliğiyle öne çıkıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Sualtı Amirliği, kurulduğu 1997 yılından bu yana toplam 545 vaka için su altına dalarken, 287 ceset ile 26 aracı sudan çıkardı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Sualtı Amirliği, Türkiye’deki kamu kurum ve kuruluşları arasında kurulan ilk su altı amirliği olma özelliğiyle öne çıkıyor. Uzman personeliyle Türkiye’deki pek çok şehirde meydana gelen su altı olaylarına müdahale eden İtfaiye Sualtı Amirliği, kurulduğu 1997 yılından bu yana toplam 545 vaka için su altına dalarken, 287 ceset ile 26 aracı sudan çıkardı.
Başkent dışında sualtı ve su üstü arama kurtarma çalışmalarına katılarak, olağanüstü durumlarda yangın, su baskını kurtarma gibi olaylara da anında müdahale eden sualtı arama kurtarma ekipleri; diğer iller dahil yurt dışındaki göl, gölet, baraj, akarsu ve su birikintilerinde yaşanan pek çok olayda da aktif rol alıyor.
Sualtı Amirliği ekipleri, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) tarafından verilen sertifika sahibi uzman personeliyle olaylara profesyonel bir şekilde müdahale ediyor. Başkent Sualtı Amirliği personeli aynı zamanda Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir tarafındaki illerin itfaiye ekiplerine de eğitimler veriyor.
Yaz-kış ayrı ayrı eğitimlerle kendilerini sürekli geliştiren ve şartlara uyum için her türlü koşulda görev yapan uzman personel, sık sık Başkent’teki Kesikköprü Barajı’nda eğitim tatbikatları düzenliyor.

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