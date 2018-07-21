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Başkentin ilk kadın mehteran takımı ilgi görüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 11:55 | Son Güncelleme

Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinin kursiyerlerinden oluşan Ankara'nın ilk kadın mehteran takımı, belediyenin etkinliklerinde yaptığı gösterilerle ayakta alkışlanıyor - Kadın mehteran takımının, yaşları 22 ile 70 arasında değişen çoğunluğu ev kadını 30 üyesi bulunuyor - Mehteran takımı üyesi Saliha Türker: - "Önceden bizi yadırgayıp 'Erkek işi, yapamazsınız, beceremezsiniz' diyen çoğu kişi şimdi ayakta alkışlıyor. Kadın olarak bu işi yapabileceğimizi kanıtlamış olduk"

MUHAMMED TORUNTAY - Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinin kursiyerlerinin oluşturduğu Ankara'nın ilk kadın mehteran takımı, belediyenin düzenlediği etkinliklerde yaptığı gösterilerle hünerlerini sergiliyor.

Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde kadınlara ney, tasavvuf müziği ve mehter gibi eğitimler veriliyor.

Bu merkezlerde eğitim gören kadınların oluşturduğu ve 5 yıl önce kurulan Kadın Mehteran Takımı da ilçenin çeşitli mahallerinde oturan ev kadınlarını bir araya getiriyor. Mehteran Takımı'nın birer üyesi olan kadınlar, çeşitli etkinliklerle sahne alıyor.

Kadın mehteran takımının sorumlusu Mehmet Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'daki ilk kadın mehteran takımı olma özelliğini taşıdıklarını belirterek 22 ile 70 yaş arasındaki kadınların oluşturduğu mehteran takımında farklı dönemlerde 25-30 kişinin yer aldığını anlattı.

Işık, eğitimlere katılanlar arasında ev kadınlarının ağırlıkta olduğunu, çalışan kadınların da kurslara geldiğini belirterek kadınların haftalık eğitim saatlerini kendilerinin ayarlayabildiğini söyledi. Işık, mehteran takımına çok fazla ilgi olduğunu bu nedenle zaman zaman takımda yeni kişilere yer verdiklerini belirtti.

Kadınların eğitimlerde kendisine hiçbir zaman zorluk çıkarmadığını ve uyumlu bir çalışma yürüttüklerini aktaran Işık, "Takımımız içinde 70 yaşında emeklilerimiz var. Onlar da buraya stres atmaya geliyor. Buraya doktor tavsiyesi ile gelenler var, kanseri yenmiş kişilerimiz var. Takımımız içinde güzel bir aile ortamı var. O sayede 5 senedir istikrarlı bir şekilde devam ediyor ve devam edeceğine inanıyoruz." dedi.

Işık, Ankara'da çeşitli organizasyonlarda sahne almaları için teklifler geldiğini ancak sadece Altındağ'daki programlara katılmak istediklerini ifade ederek kadın mehteran takımının farklı il ve ilçe belediyeleri için de örnek olması gerektiğini söyledi.

- "Bu işi yapabileceğimizi kanıtlamış olduk"

Kadın mehteran takımının üyesi ev kadını Saliha Türker ise Türk Sanat müziği, halk oyunları, tasavvuf, modern dans ve tiyatro gibi kurslara katıldığını, daha sonra mehteran takımı üyesi olmak için başvurduğunu dile getirdi. Türker, kadın mehteran takımına nasıl dahil olduğunu şöyle anlattı:

"Bir gün lokale geldiğimde, panoda asılı 'Mehteran takımı kurulacak' yazısını görünce önce beynimde şimşek çaktı. 'Hafızamızda pala bıyıklı ve iri yarı erkeklerin yaptığı bir iş olarak kalan bu görevi kadın olarak yapabilir miyiz?' diye düşündüm. Sonra 'Kadınların el atıp da başaramayacağı bir şey yoktur.' dedim, kursa kayıt oldum."

Dana önce yadırgayıp "Erkek işi, yapamazsınız, beceremezsiniz, kadınsınız." diyen çoğu kişinin kendilerini ayakta alkışladığına işaret eden Türker, "Kadın olarak bu işi yapabileceğimizi kanıtlamış olduk." dedi. Türker, ev kadını olduğunu, ev işlerinden geriye kalan zamanlarda kurslara katıldığını vurguladı.

- "Hayat şimdi o kadar güzel ki"

MS hastalığı tanısı konulduktan sonra doktorunun tavsiyesiyle mehter takımına girdiğini anlatan Makbule Şeker de buradaki motivasyonu ile hastalığını büyük ölçüde atlattığına dikkati çekti.

Şeker, derslere gelmek için can attığını ve eğitimlerin kendisine iyi geldiğini belirterek "Kadınlara bu imkanlar verildi ve bu bana çok şey kattı. Hayatı zaten seviyordum ama şimdi daha güzel bakıyorum hayata. Eskiden bazı şeyleri kafaya takıyordum, üzülüyordum ve yeri geliyordu ağlıyordum. Hayat şimdi o kadar güzel ki." değerlendirmesinde bulundu.

MS hastalığını atlamasında Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinin büyük katkısının olduğunu kaydeden Şeker, bu takımın kurulmasına öncü olan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'ye ve eğitimcilere teşekkür etti.

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Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri kadın mehteran takımı

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