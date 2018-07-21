Başkentin ilk kadın mehteran takımı ilgi görüyor

Işık, eğitimlere katılanlar arasında ev kadınlarının ağırlıkta olduğunu, çalışan kadınların da kurslara geldiğini belirterek kadınların haftalık eğitim saatlerini kendilerinin ayarlayabildiğini söyledi. Işık, mehteran takımına çok fazla ilgi olduğunu bu nedenle zaman zaman takımda yeni kişilere yer verdiklerini belirtti.

Bu merkezlerde eğitim gören kadınların oluşturduğu ve 5 yıl önce kurulan Kadın Mehteran Takımı da ilçenin çeşitli mahallerinde oturan ev kadınlarını bir araya getiriyor. Mehteran Takımı'nın birer üyesi olan kadınlar, çeşitli etkinliklerle sahne alıyor.

Kadınların eğitimlerde kendisine hiçbir zaman zorluk çıkarmadığını ve uyumlu bir çalışma yürüttüklerini aktaran Işık, "Takımımız içinde 70 yaşında emeklilerimiz var. Onlar da buraya stres atmaya geliyor. Buraya doktor tavsiyesi ile gelenler var, kanseri yenmiş kişilerimiz var. Takımımız içinde güzel bir aile ortamı var. O sayede 5 senedir istikrarlı bir şekilde devam ediyor ve devam edeceğine inanıyoruz." dedi.

Işık, Ankara'da çeşitli organizasyonlarda sahne almaları için teklifler geldiğini ancak sadece Altındağ'daki programlara katılmak istediklerini ifade ederek kadın mehteran takımının farklı il ve ilçe belediyeleri için de örnek olması gerektiğini söyledi.

- "Bu işi yapabileceğimizi kanıtlamış olduk"

Kadın mehteran takımının üyesi ev kadını Saliha Türker ise Türk Sanat müziği, halk oyunları, tasavvuf, modern dans ve tiyatro gibi kurslara katıldığını, daha sonra mehteran takımı üyesi olmak için başvurduğunu dile getirdi. Türker, kadın mehteran takımına nasıl dahil olduğunu şöyle anlattı: