HABER

Başkentin su sıkıntısı bulunmuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 13:12 | Son Güncelleme

ASKİ Genel Müdürü Kınacı: - "Başkentin tükettiği içme ve kullanma su miktarı günlük ortalama 1 milyon 100 bin metreküp civarındadır. Kızılırmak'tan aldığımız suyun dışında toplamda 7 barajımızda bulunan 400 milyon metreküplük su rezerviyle hiç yağmur yağmasa bile Başkentimizin 1 yıllık suyu bulunuyor"

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Cumali Kınacı, hiç yağmur yağmaması durumunda bile kentin bir yıllık su stoğunun bulunduğunu bildirdi.

Kınacı, yazılı açıklamasında, dünya genelinde kurak geçen kış aylarının ardından, son haftalardaki yağmurların yüz güldürdüğünü belirtti.

Baraj havzalarını besleyen dağlardaki karların erimesi ve son günlerde etkili olan yağışların barajlardaki su miktarında önemli artış sağladığını ifade eden Kınacı, Başkentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranının yüzde 30'u geçtiğini duyurdu.

Ankara'nın içme suyu ihtiyacının temin edildiği Çamlıdere, Eğrekkaya, Kurtboğazı, Kavşakkaya, Akyar, Çubuk ve Elmadağ Kargalı barajlarının toplam kapasitesinin 1 milyar 586 bin 513 bin metreküp olduğunu açıklayan Kınacı, barajlarda 466 milyon 798 bin metreküp suyun bulunduğunu ve bunun ise 400 milyon metreküplük kısmı kullanılabileceğini vurguladı.

Cumali Kınacı, yağışların az olduğu, mevsimin kurak geçtiği dönemlerde takviye amaçlı Kızılırmak'tan alınan suyun şehir şebekesine verildiğini hatırlatarak, Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan Kesikköprü ve Hirfanlı barajlarının toplam kapasitesinin ise 7 milyar metreküp civarında olduğunu ifade etti.

- "Günlük 1 milyon 100 bin metreküp su tüketiliyor"

Bu yılın ilk 3 ayında barajlara 231 milyon metreküp su geldiğini bildiren Kınacı, bahar aylarında beklenen yağışlarla bu oranın daha da artmasını umduklarını kaydetti.

Barajlardan gelen suyun İvedik, Pursaklar ve Çubuk içme suyu arıtma tesislerinde arıtıldıktan sonra şehir şebeke suyuna verildiğini aktaran Kınacı, "Başkentin tükettiği içme ve kullanma su miktarı günlük ortalama 1 milyon 100 bin metreküp civarındadır. Kızılırmak'tan aldığımız suyun dışında toplamda 7 barajımızda bulunan 400 milyon metreküplük su rezerviyle hiç yağmur yağmasa bile Başkentimizin 1 yıllık suyu bulunuyor." değerlendirmesini yaptı.

Hafta sonu havalar nasıl olacak?Hafta sonu havalar nasıl olacak?
Kıbrıs'ta kan donduran olay! Ülke karıştıKıbrıs'ta kan donduran olay! Ülke karıştı
Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiasıAnkara'yı hareketlendiren ittifak iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı baraj doluluk oranı

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

İlginizi Çekebilir

9 astsubay FETÖ'den gözaltına alındı

9 astsubay FETÖ'den gözaltına alındı

Türkiye'nin yol haritası ne olacak? 'Afrin, Antakya'ya ait olacak'

Türkiye'nin yol haritası ne olacak? 'Afrin, Antakya'ya ait olacak'

İlk kez ortaya çıktı! Şoke eden yazışmalar

İlk kez ortaya çıktı! Şoke eden yazışmalar

Herkesin ortasında kalbinden bıçakladı

Herkesin ortasında kalbinden bıçakladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e ekonomi göndermesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e ekonomi göndermesi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Akif Beki'den olay iddia: Karamollaoğlu'nun sağlam bir planı var, gizliyor!

Akif Beki'den olay iddia: Karamollaoğlu'nun sağlam bir planı var, gizliyor!

Son dakika! Ataşehir'de fabrikada yangın

Son dakika! Ataşehir'de fabrikada yangın

Böyle iğrençlik görülmedi!

Böyle iğrençlik görülmedi!

Ankaralılar dikkat! Kaza yapan metro 2 gün çalışmayacak

Ankaralılar dikkat! Kaza yapan metro 2 gün çalışmayacak

AK Parti'den Ermeni Cemaati'ne yemek! Mektup gönderdiler

AK Parti'den Ermeni Cemaati'ne yemek! Mektup gönderdiler

Tunceli'de çatışma!

Tunceli'de çatışma!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.