Başkentin tarihi mahallesinde 7 ev yandı

Ankara'da tarihi Kale Mahallesi'nde bir evin çatısında çıkan ve bitişiğindeki binalara da sıçrayan yangında 7 ev kullanılamaz hale geldi.

Altındağ'da, Ankara Kalesi'nin de bulunduğu tarihi mahalledeki Arslanhane Sokağı'nda Ahmet Bağban'a ait depo olarak kullanılan bir evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve bitişikteki binalara da sıçrayan yangın sonrası mahalle alevler ve yoğun duman altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Evleri alevler içinde kalan aileler ise kendilerini dışarı attı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dar sokaklar nedeniyle itfaiye araçlarının giremediği bölgede zor anlar yaşadı.

Ara sokaklardan birbirine eklenen hortumlarla alevlere su sıkan itfaiye ekipleri, çatılara çıkarak müdahalede bulundu.

- Mahsur kalan hayvanları için gözyaşı döktü

Evinin çatısı alev alan ve komşularının durumu bildirmesiyle dışarı çıkan Şerife Karaaslan, içeride mahsur kalan kedi, köpek ve kuşları için endişelendi.

Komşularının teselli etmeye çalıştığı Karaaslan, yangın kontrol altına alındıktan sonra hayvanlarının durumunu öğrenmek için evine koştu.