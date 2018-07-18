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Başkentin trafiği yeni kavşaklarla rahatlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 11:15 | Son Güncelleme

Konya ve Samsun yollarındaki yoğun araç trafiği sorununu çözüme kavuşturacak ve Ankaralılara kesintisiz ulaşım imkanı sağlayacak 3 kavşak projesinde çalışmalar devam ediyor

Başkentte, Konya ve Samsun yollarındaki yoğun araç trafiğini azaltacak 3 kavşak projesinde çalışmalar sürüyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara'nın ana arterlerindeki önemli noktalardan Dikmen Kepekli, Akköprü ve Samsun yolu Türk Telekom önü kavşaklarında yol yapım çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

Üç noktada inşaat ve yol yapım çalışmaları hummalı bir şekilde sürdürülüyor.

Samsun yolu Türk Telekom Binası önündeki "U" dönüşü çalışmasıyla, bölgede yaşanan trafik kazalarının da önüne geçilmesi amaçlanıyor. Proje ile Turgut Özal Bulvarı üzerindeki bu noktada alt geçit döner kavşak yapımı gerçekleştirilecek. Yeni proje aynı zamanda Aydınlıkevler ile Örnek Mahallesi'ni de birbirine bağlayacak.

Konya yolundaki trafiği büyük oranda rahatlatacak çalışmalardan birisi olan Dikmen Kepekli kavşağındaki çalışmalar tamamlandıktan sonra trafik lambalarının da kalkmasıyla şehir merkezinden giriş ve çıkış istikametinde araçlarıyla seyreden sürücüler yoğunluk yaşamadan ilerleyebilecek.

Konya yolundaki ikinci proje olan Akköprü kavşağındaki çalışmanın tamamlanmasıyla ise Keçiören'den İstanbul yolu ve AŞTİ'den Keçiören istikametine seyreden sürücülerin trafik yoğunluğu büyük oranda azalacak.

Samsun yolu Türk Telekom önündeki kavşak çalışması kapsamında, Esenboğa Havaalanı yönüne giden araçların daha güvenli ve konforlu dönüşü için yapılan döner kavşaklı 580 metre uzunluğundaki alt geçit, 3 gidiş-3 geliş olacak. Türk Telekom önündeki kavşak çalışması tamamlandığında havaalanına gitmek isteyen sürücüler, bu döner kavşağı kullanacak.

Ankara trafiğine nefes aldıracak üç büyük kavşak düzenlemesi ile Konya-Samsun karayolu böylece kesintisiz trafik akışına kavuşacak.

Söz konusu üç projenin de okulların açılmasına kadar tamamlanması planlanıyor.

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Dikmen Kepekli Konya Yolu Samsun Yolu

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