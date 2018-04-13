Başkentliler Miraç Kandili’nde camilere akın etti

Ankara’da vatandaşlar Miraç Kandili dolayısıyla camilere akın etti.

Hazreti Muhammed’in miraca çıktığı gece olan Miraç Kandili’nde vatandaşlar camilere akın etti. Çocuklarını da alarak caminin yolunu tutan Ankaralılar, her sene olduğu gibi kandil için Kocatepe, Hacı Bayram Veli ve Melike Hatun camilerini tercih etti. Camilerde Mevlid-i Şerifler’in ve duaların okunduğu kandil gecesinde dualar edildi, Kur’an-ı Kerim okundu.