HABER

Başkentliler Miraç Kandili’nde camilere akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 21:13 | Son Güncelleme

Ankara’da vatandaşlar Miraç Kandili dolayısıyla camilere akın etti.Hazreti Muhammed’in miraca çıktığı gece olan Miraç Kandili’nde vatandaşlar camilere akın etti.

Ankara’da vatandaşlar Miraç Kandili dolayısıyla camilere akın etti.
Hazreti Muhammed’in miraca çıktığı gece olan Miraç Kandili’nde vatandaşlar camilere akın etti. Çocuklarını da alarak caminin yolunu tutan Ankaralılar, her sene olduğu gibi kandil için Kocatepe, Hacı Bayram Veli ve Melike Hatun camilerini tercih etti. Camilerde Mevlid-i Şerifler’in ve duaların okunduğu kandil gecesinde dualar edildi, Kur’an-ı Kerim okundu.

BM'de tarihi an! Birbirlerine girdilerBM'de tarihi an! Birbirlerine girdiler
Şoföre silah çeken kişi polis çıktı!Şoföre silah çeken kişi polis çıktı!
Seyithan Sinet öldürüldü!Seyithan Sinet öldürüldü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hollanda'da Suriye kararı

Hollanda'da Suriye kararı

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

'ABD ile Rusya krizi Erdoğan ve Putin'i birbirine yaklaştırdı

'ABD ile Rusya krizi Erdoğan ve Putin'i birbirine yaklaştırdı

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz alışveriş molası! İşte listesindekiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz alışveriş molası! İşte listesindekiler

Fatih Portakal'dan İsmail Kahraman'a Atatürk'lü cevap

Fatih Portakal'dan İsmail Kahraman'a Atatürk'lü cevap

Selahattin Demirtaş için karar verildi

Selahattin Demirtaş için karar verildi

Antalya'da deprem! Bütün Akdeniz bölgesi sallandı

Antalya'da deprem! Bütün Akdeniz bölgesi sallandı

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan Çetin Doğan'dan ilk sözler

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan Çetin Doğan'dan ilk sözler

AK Parti'den 28 Şubat kararıyla ilgili ilk tepki: Bir daha kimse aklından geçiremez

AK Parti'den 28 Şubat kararıyla ilgili ilk tepki: Bir daha kimse aklından geçiremez

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.