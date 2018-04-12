Başkentray Açılış Töreni

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Başkentray Projesi'nin 20 ay gibi kısa bir sürede bitirildiğini belirterek, "Son 15 yıldır Bakanlık olarak Ankara'yı kara, demir ve havayolları alanında gerçek anlamda bir başkent yapmaya çalışıyoruz." dedi.
Başkentray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı.
Arslan, törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ankara'yı sadece Türkiye'nin değil, ulaştırma koridorlarının başkenti yapın." talimatıyla hareket ettiklerini, son 15 yıldır Bakanlık olarak kenti kara, demir ve havayolları alanında gerçek anlamda bir başkent yapmaya çalıştıklarını söyledi.
Ankara metrolarının yapılması ve yüksek standartlı hale getirilmesi konusunda çok ciddi mesafe alındığına işaret eden Arslan, "Başkentray'ı Kayaş-Sincan hattında metro standardında banliyö yapma amacıyla çalışmalarımızı başlattık ve 20 ayda bu projeyi Ankaralıların hizmetine sunmuş oluyoruz." diye konuştu.
Arslan, Kayaş'tan Ankara'ya kadar olan hattı 4'e, Ankara'dan Behiçbey'e kadar olan hattı 6'ya ve Behiçbey'den Sincan'a kadar olan hattı 5'e çıkardıklarına dikkati çekerek, 36 kilometrelik hatta 156 kilometre yeni ray yaptıklarını ve bunların yüksek hızlı ve konvansiyonel trenlerle banliyö trenlerine 6 hatla hizmet edeceğini bildirdi.
Bu hatta birçok alt ve üst geçit, tünel menfezler de yapıldığını anlatan Arslan, bunun yanı sıra Ankara merkezdeki YHT garın dışında Eryaman'a da YHT garı yapıldığını ve tüm bu istasyonların engellilere hizmet edecek şekilde planlanarak, engelsiz hale getirildiğini söyledi.
Arslan, projenin 20 ay gibi rekor bir sürede bitirildiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Bu periyotta banliyö trenlerimiz sadece 1 gün hizmet etti. Darbe girişimcilerinin kötü emellerle kurşunlarını insanların üzerine sıktıkları bir ortamda Cumhurbaşkanımızın talimatıyla halkımız milletini, külliyesini, meclisini, genelkurmayını korumak üzere yollara düştüğünde, bu hat kapalı olduğu halde banliyö trenlerimizi YHT hattında çalıştırarak o gece sabaha kadar 10 binlerce Ankaralıyı merkeze taşıdık. Cumhuriyet'in ilk yıllarında nasıl ki demiryolları, demiryolcuları bu ülkenin bekası, istikbali ve istiklali için çalıştılarsa 15 Temmuz'da da aynı şekilde sizlerin arkasında dimdik durdular ve bunun için canlarını feda edebileceklerini ortaya koydular."
Yıllarca ihmal edilen demiryolu sektörünün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın riyasetinde tekrar devlet politikası haline geldiğini vurgulayan Arslan, projenin 20 ayda bitmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
- Başkentray'ın özellikleri
Yatırım bedeli 1 milyar 227 milyon lira olan Başkentray Projesi kapsamında, 36 kilometre uzunluğundaki demiryolu hattı boyunca bir YHT garla 23 banliyö istasyonunun yapımı tamamlandı. Ankara-Kayaş arasında 4, Ankara-Behiçbey arasında 6 ve Behiçbey-Sincan arasında 5 hatlı sinyalli ve elektrikli toplam 156 kilometre yeni demiryolu yapıldı.12 adet karayolu alt ve üst geçidi, 10 adet yaya alt ve üst geçidiyle bir tünel ve 70 menfez inşa edildi. Hat boyunca inşa edilen alt ve üst geçitlerle araç geçiş güvenliği artırılırken, trafikteki bekleme süreleri kaldırıldı.
Yolcular ihtiyaçlarını Sincan, Lale, Elvankent, YHT Eryaman Gar, Etimesgut, Hipodrom, Yenişehir, Kurtuluş, Cebeci, Mamak ve Kayaş istasyonlarında oluşturulan kapalı ticari alanlardan karşılayabilecek. Başkentray'ın Yenişehir İstasyonu'ndan Kızılay Metrosu'na, Kurtuluş ve Maltepe istasyonlarından Ankaray'a yolcu aktarması mümkün olacak.
Başkentray, başlangıçta 15 dakikada bir, ilerleyen günlerde ise 5 dakikada bir işletilecek trenlerle günlük 520 bin yolcuya hizmet verecek. Başkentray ile banliyölerin Kayaş-Sincan arasında seyahat süresi 59 dakikadan 49 dakikaya, YHT'lerin Ankara-Sincan arasındaki seyahat süresi de 17 dakikadan 11 dakikaya düşecek.
İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli
Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var
Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor
Genç kızın hostese verdiği not korkunç gerçeği ortaya çıkardı
WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber
Hulusi Akar'ın korumasının bilgisayarında darbe notu bulundu!
120 nüfuslu köyün şehidini binler uğurladı!
İzmir'de vahşet! 2 ölü, 1 yaralı
Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...
Karamollaoğlu: 6 milyon asgari ücretliyle ittifak yapacağız
Erdoğan onu görünce gözyaşlarını tutamadı
Ülkeleri açlıktan kırılırken onlar gününü gün ediyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum