Başkentray Açılış Töreni

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Başkentray Projesi'nin 20 ay gibi kısa bir sürede bitirildiğini belirterek, "Son 15 yıldır Bakanlık olarak Ankara'yı kara, demir ve havayolları alanında gerçek anlamda bir başkent yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Başkentray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı.

Arslan, törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ankara'yı sadece Türkiye'nin değil, ulaştırma koridorlarının başkenti yapın." talimatıyla hareket ettiklerini, son 15 yıldır Bakanlık olarak kenti kara, demir ve havayolları alanında gerçek anlamda bir başkent yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Ankara metrolarının yapılması ve yüksek standartlı hale getirilmesi konusunda çok ciddi mesafe alındığına işaret eden Arslan, "Başkentray'ı Kayaş-Sincan hattında metro standardında banliyö yapma amacıyla çalışmalarımızı başlattık ve 20 ayda bu projeyi Ankaralıların hizmetine sunmuş oluyoruz." diye konuştu.

Arslan, Kayaş'tan Ankara'ya kadar olan hattı 4'e, Ankara'dan Behiçbey'e kadar olan hattı 6'ya ve Behiçbey'den Sincan'a kadar olan hattı 5'e çıkardıklarına dikkati çekerek, 36 kilometrelik hatta 156 kilometre yeni ray yaptıklarını ve bunların yüksek hızlı ve konvansiyonel trenlerle banliyö trenlerine 6 hatla hizmet edeceğini bildirdi.