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Başkentte 20 stratejik kamu kurumuna risk analizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 05:01 | Son Güncelleme

EGM Özel Güvenlik Daire Başkanlığı koordinesinde Ankara'daki 20 stratejik kurumda gerçekleştirilen risk analiz çalışmasının sonuçlarını içeren raporlar hazırlandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Daire Başkanlığı koordinesinde, Ankara'da bulunan 20 stratejik kamu kurumunda risk analiz çalışması yapılarak bu kurumların güvenlik bakımından eksiklikleri raporlandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri ve ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı uzman personelden oluşan 72 görevli, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı koordinesinde 20 stratejik kamu kurumunda risk analiz çalışması yaptı.

Denetimler sonucunda, kamu kurumlarındaki özel güvenlik personelinin mevcut durumları, hizmet görülen kamu binalarının emniyet bakımından fiziki durumu ve güvenlik cihazlarının yeterliliği gibi konularda tespitlerde bulunuldu. Buna ilişkin hazırlanan raporda, güvenlik önlemlerinin artırılmasına yönelik önerilere de yer verildi.

Hazırlanan çalışma raporları sonuçları ile Özel Güvenlik Daire Başkanlığına gönderildi.

Ayrıca, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünün Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesinde (AŞTİ) yaptığı denetimler ve Bugsaş Genel Müdürlüğünün AŞTİ'de artırdığı güvenlik önlemleri sayesinde, Ankara'ya gelen yolcuların üzerinde yapılan aramalarda çok sayıda kaçak sigara, 1 kilogram esrar ve tabanca özel güvenlik görevlilerince ele geçirildi.

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