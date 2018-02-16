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Başkent’te ‘2019’a Doğru Erzurum’ gündemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2018 09:11 | Son Güncelleme

AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında Erzurum AK Parti Milletvekillerinin katılımıyla, ‘2019’a Doğru Erzurum’un Ekonomik Beklentileri’ ele alındı.2019’A DOĞRU ERZURUMErzurum, AK Parti Genel Merkezince yürütülen "2019’a Doğru Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu" kapsamında gündemdeydi.

Başkent’te ‘2019’a Doğru Erzurum’ gündemi

AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında Erzurum AK Parti Milletvekillerinin katılımıyla, ‘2019’a Doğru Erzurum’un Ekonomik Beklentileri’ ele alındı.
2019’A DOĞRU ERZURUM
Erzurum, AK Parti Genel Merkezince yürütülen "2019’a Doğru Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu" kapsamında gündemdeydi. AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlık ettiği, Erzurum AK Parti Milletvekilleri Mustafa Ilıcalı, Zehra Taşkesenlioğlu, İbrahim Aydemir ve Orhan Deligöz’ün katıldığı değerlendirme toplantısında ‘2019’ doğru Erzurum’un beklentileri ele alındı.
MİLLETVEKİLİ AYDEMİR’İN AÇIKLAMASI
Taslak rapora ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantı sonrasında bir açıklama yapan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘2019’a Doğru Şehirlerin Ekonomik Beklentileri” raporu hazırlandı. Masaya yatırıp ayrıntılarını istişare ettiğimiz dört başı mamur çalışmaya imza atan Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız sayın Cevdet Yılmaz ve AK ekibine minnettarız. ‘ dedi.

Başkent’te ‘2019’a Doğru Erzurum’ gündemi

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