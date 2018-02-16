Başkent’te ‘2019’a Doğru Erzurum’ gündemi

AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında Erzurum AK Parti Milletvekillerinin katılımıyla, ‘2019’a Doğru Erzurum’un Ekonomik Beklentileri’ ele alındı.
2019’A DOĞRU ERZURUM
Erzurum, AK Parti Genel Merkezince yürütülen "2019’a Doğru Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu" kapsamında gündemdeydi. AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlık ettiği, Erzurum AK Parti Milletvekilleri Mustafa Ilıcalı, Zehra Taşkesenlioğlu, İbrahim Aydemir ve Orhan Deligöz’ün katıldığı değerlendirme toplantısında ‘2019’ doğru Erzurum’un beklentileri ele alındı.
MİLLETVEKİLİ AYDEMİR’İN AÇIKLAMASI
Taslak rapora ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantı sonrasında bir açıklama yapan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘2019’a Doğru Şehirlerin Ekonomik Beklentileri” raporu hazırlandı. Masaya yatırıp ayrıntılarını istişare ettiğimiz dört başı mamur çalışmaya imza atan Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız sayın Cevdet Yılmaz ve AK ekibine minnettarız. ‘ dedi.
Emniyet Müdürüne fuhuş gözaltısı! Haftada 7500 lira + kadın
iPhone'lar bir bir çöküyor! Apple'dan büyük hata
Dünya diken üstünde! 100 milyon kişinin ölümüne neden olabilir
Pentagon'dan terör örgütüne verilen silahlarla ilgili yeni açıklama
Afrin'deki teröristten itiraf! 'Hedef olmamak için...'
Hastanede duş skandalında yeni gelişme
Eve erkek almasaydı, milyarder olacaktı
Selahattin Demirtaş, FETÖ’yü suçladı: Çözüm sürecinin altını oydu
Şişme bebeğine sarılmış halde bulundu
MHP'den bomba açıklama: 'C'de bir sır var
Soy ağacında yaşadıkları şaşkınlığı sosyal medyada paylaştılar
Galaxy S9'un teaser videoları ortaya çıktı! İşte fiyatı, kamera yetenekleri ve özellikleri
Beyne pıhtı attığını anlamanın yolları
Okuyucu Yorumları 0 yorum