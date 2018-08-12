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Başkentte 218 çift bir ömür için "evet" dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 09:42 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesinin geleneksel hale getirdiği toplu nikah töreniyle bu yıl 218 çift dünyaevine girdi

Ankara Büyükşehir Belediyesinin geleneksel hale getirdiği toplu nikah töreniyle bu yıl 218 çift dünyaevine girdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli vatandaşların mutluluğunu paylaşmayı sürdürüyor.

İçinde bulunulan yılın rakamlarını barındıran sayı kadar Başkentli çiftin dünya evine girmesine aracı olan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca organize edilen toplu nikah töreni, Sincan Harikalar Diyarı Amfi Salonu'nda gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın kıydığı toplu nikahta, 218 çift bir ömür için "evet" dedi.

- Masraflar Büyükşehirden

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yuva kurmak isteyen çiftlerin gelinlik, damatlık, oturma grubu ve düğün masraflarını da üstendi.

Bu kapsamda her detay düşünülürken, gelinlik ve damatlıklar büyük bir özenle dikildi.

Gelinler, 5 farklı gelinlik modeli arasından kendi zevkine göre tercihini yaptı.

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