Başkent'te 2.kattan düşen kadın yaralandı

Ankara'da bir apartmanın 2. katından düşen kadın hastaneye kaldırıldı.
Çankaya ilçesindeki Vezinli Sokak'ta Saadet K. bir apartmanın 2. katındaki evin penceresinden düştü.
112 Acil Servis ekiplerince Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Saadet K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayın yaşandığı anda evde bulunan Emre Ç. şüpheli olarak gözaltına alındı.
Öte yandan çevrede bulunan vatandaşlar Saadet K. düşmeden önce daireden bağrışma sesleri duyduklarını söyledi.
Bölgeye giden polis ekipleri incelemede bulundu.
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