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Başkentte 3 inşaat işçisi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 19:06 | Son Güncelleme

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde inşaat çalışmasında meydana gelen çökmede, enkaz altında kalan 4 işçiden 3'ü hayatını kaybetti, biri yaralı kurtarıldı

Ankara Valiliği, Etimesgut'ta bir binada yapılan asma kat çalışması sırasında çelik üzerine atılan betonun çökmesi sonucu 3 işçinin hayatını kaybettiğini, bir işçinin de yaralandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehit Celal İşen Caddesi ile 1467 Sokak'ın kesişimindeki binanın giriş katında yapılan asma kat çalışmasında, çelik üzerine atılan ıslak betonun ağırlık yapması sonucu çökme meydana geldi.

Olayda ilk belirlemelere göre 4 işçi enkaz altında kaldı.

Kurtarma çalışmaları sonucunda 3 işçinin cesedi enkazdan çıkarıldı. Bir işçi de yaralı olarak kurtarıldı.

Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

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