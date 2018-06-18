Başkentte 3 kişi silahla yaralandı

Altındağ ilçesinde üç kişi silahla yaralandı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen Levent A'ya, içerisinde Sami E, Fırat G. ve Sami K'nin bulunduğu belirtilen 06 BJ 8165 plakalı otomobilden silahla ateş açıldı.
Yaralanan Levent A'nın karşılık vermesi üzerine araçta bulunan Sami E. ve Fırat G. de vuruldu. Olay sırasında bölgeden geçen Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekibi kaçan otomobili kovalamaya başladı.
Otomobil başka ekiplerin de desteğiyle Gülveren TOKİ konutları önünde durduruldu. Otomobilde bulunan Sami K. gözaltına alındı.
Yaralılar, Dışkapı Yıldırım Beyazıt ve Ankara Eğitim Araştırma hastanelerinde tedavi altına alındı.
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