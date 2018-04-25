Başkentte 57. Alay Vefa Yürüyüşü

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Çanakkale Zaferi'nin 103. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü", Ankara'da öğrencilerin katılımıyla yapıldı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Gençlik Merkezi tarafından organize edilen yürüyüşte, öğrencilerden oluşan grup, sabah namazı vaktinde Yenimahalle Yahyalar Merkez Camisi'nde bir araya geldi.
Cami çıkışında çorba ikram edilen grup, ellerindeki Türk bayraklarıyla Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Polis Şehitliği ile 15 Temmuz Şehitliği'ne kadar yürüdü.
Salavat ve tekbirler eşliğinde şehitliğe gelen öğrenciler, okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dua etti.
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