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Başkentte 57. Alay Vefa Yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 07:56 | Son Güncelleme

Ankara'da öğrenciler Çanakkale şehitlerini anmak için düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü"ne katılarak, Polis Şehitliği ve 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Çanakkale Zaferi'nin 103. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü", Ankara'da öğrencilerin katılımıyla yapıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Gençlik Merkezi tarafından organize edilen yürüyüşte, öğrencilerden oluşan grup, sabah namazı vaktinde Yenimahalle Yahyalar Merkez Camisi'nde bir araya geldi.

Cami çıkışında çorba ikram edilen grup, ellerindeki Türk bayraklarıyla Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Polis Şehitliği ile 15 Temmuz Şehitliği'ne kadar yürüdü.

Salavat ve tekbirler eşliğinde şehitliğe gelen öğrenciler, okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dua etti.

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57. alay Ankara vefa yürüyüşü

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