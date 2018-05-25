Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Ümit Yalçın, "Daha adil ve müreffeh dünya kurulmasına Afrika'nın katkı yapacağına inanıyoruz ve bu hedefe yönelik olarak Afrika ile beraber olmayı ve yürümeyi istiyoruz." dedi.

"Afrika Günü", Afrika ülkelerinin Türkiye'deki diplomatları ve misyon şeflerinin katılımıyla Ankara'daki bir otelde düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Yalçın, "25 Mayıs Afrika Günü" kutlamaları vesilesiyle Afrika ülkelerinin temsilcileriyle bir arada olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek, "Daha adil ve müreffeh dünya kurulmasına Afrika'nın katkı yapacağına inanıyoruz ve bu hedefe yönelik olarak Afrika ile beraber olmayı ve yürümeyi istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Afrika kıtasının en kısa zamanda gelişmişlik düzeyine ulaşmasını arzu ettiklerini kaydeden Ümit Yalçın, "21'inci yüzyılın başlarında Afrika, sosyal, ekonomik ve siyasi alanlarda kaydettiği dikkat çekici ilerlemeyle dünyanın ilgi odağı haline gelmiştir." diye konuştu.

Yalçın, bu yılın Türkiye'nin Afrika Birliği ile stratejik ortaklığının 10'uncu yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, Türkiye'nin Afrika kıtasında 41 büyükelçilikle temsil edildiğini söyledi.