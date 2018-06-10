HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Başkentte apartmanın çatısına yıldırım düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 23:11 | Son Güncelleme

Çankaya ilçesinde yıldırım nedeniyle çıkan yangında bir kişi yaralandı

Çankaya ilçesinde bir apartmanın çatısına yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya Mürsel Uluç Mahallesi 931. caddede bulunan bir apartmanın çatısına yıldırım isabet etmesinin ardından yangın çıktı.

Yangın nedeniyle apartmanın en üst katında bulunan dairede bulunan kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı.

Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken, yaralı vatandaş sağlık ekiplerince Gazi Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, yıldırımın düştüğü binanın çevresinde bulunan bazı otomobillerin camlarının kırıldığı görüldü.

PARTNERBu restoranda tavuk kanatları 24 ayar altından!Bu restoranda tavuk kanatları 24 ayar altından!
Akşener: Ben inanıyorum ki; ikinci tura beni bırakacaksınız (4)Akşener: Ben inanıyorum ki; ikinci tura beni bırakacaksınız (4)
İçişleri Bakanlığı Mensupları ve İstanbul Muhtarları İftar Programıİçişleri Bakanlığı Mensupları ve İstanbul Muhtarları İftar Programı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başkentte yıldırım düştü: 1 yaralı Çankaya Yıldırım

En Çok Okunan Haberler

Ebru Polat: Erkeğin önce poposuna bakarım

Ebru Polat: Erkeğin önce poposuna bakarım

Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin mitingindeki slogana çok sert tepki: Terbiyesiz! Yazıklar olsun

Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin mitingindeki slogana çok sert tepki: Terbiyesiz! Yazıklar olsun

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

'Laiklik elden gidiyor' amcadan sonra sosyal medyayı sallayan yeni fenomen

'Laiklik elden gidiyor' amcadan sonra sosyal medyayı sallayan yeni fenomen

Vaftiz töreninde elbisesinin ipi çözüldü; yarı çıplak kaldı

Vaftiz töreninde elbisesinin ipi çözüldü; yarı çıplak kaldı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeni bir darbe hazırlığı mı var? Bahçeli uyardı!

Yeni bir darbe hazırlığı mı var? Bahçeli uyardı!

2018 Kadir gecesi: Kısa Kadir Gecesi mesajları, Uzun Kadir Gecesi Mesajları ve resimli Kadir gecesi mesajları

2018 Kadir gecesi: Kısa Kadir Gecesi mesajları, Uzun Kadir Gecesi Mesajları ve resimli Kadir gecesi mesajları

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

'Laiklik elden gidiyor' amcadan sonra sosyal medyayı sallayan yeni fenomen

'Laiklik elden gidiyor' amcadan sonra sosyal medyayı sallayan yeni fenomen

Erdoğan Demirören'in cenaze töreninde tabutunun üzerindeki örtü dikkat çekti!

Erdoğan Demirören'in cenaze töreninde tabutunun üzerindeki örtü dikkat çekti!

Danıştay üyesi Aysel Demirel'den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili siyasi tweet

Danıştay üyesi Aysel Demirel'den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili siyasi tweet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.