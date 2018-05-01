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Başkentte araç yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 19:34 | Son Güncelleme

Trafik polisinin kullandığı araç, elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangında kullanılamaz hale geldi

Ankara'da bir trafik polisinin kullandığı araç, seyir halindeyken yandı.

Alınan bilgiye göre, mesai sonrası evine dönmek üzere yola çıkan Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisi Murat Çetin'in 06 R 8530 plakalı aracı, Eskişehir yolundan Ümitköy istikametine seyir halindeyken, Beştepe Mahallesi civarında aniden alev aldı.

Güçlükle araçtan inen Çetin, çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşlar yangın tüpü ile müdahale ederek alevleri söndürmeye çalıştı. Ancak bu çabanın yetersiz kalması nedeniyle yangın söndürülemedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kontrol altına aldıkları yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale gelirken, sürücü Murat Çetin, yangının elektrik aksamından çıkmış olabileceğini söyledi.

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