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Başkentte aranan 2 bin 26 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 18:10 | Son Güncelleme

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, son iki haftada 6 ilçede yapılan uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 2 bin 26 kişi yakalandı - Şahısların üzerlerinde, araçlarında ve eşyalarında yapılan aramalarda, 82'si ruhsatsız 87 tabanca, 164'ü belgesiz 171 tüfek, 81 adet kurusıkı silah, 30 adet kesici ve delici alet, 2 bin 412 adet değişik çapta fişek, 1 kilo 296 gram uyuşturucu madde, 2 bin 813 adet uyuşturucu hap, 5 bin 571 adet kaçak bandrolsüz sigara ele geçirildi

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, son iki haftada 6 ilçede yapılan uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 2 bin 26 kişi yakalandı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce 28 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerindeki, cadde ve sokaklar ile umuma açık yerlerde asayiş uygulaması yapıldı.

Uygulama kapsamında şüpheli görülen 210 bin 180 kişi, kimlik sorgulamasından geçirildi.

Sorgulamalarda çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 2 bin 26 şüpheli yakalandı. Hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık gibi suçlar nedeniyle adliyeye sevk edilen 214 kişi tutuklandı.

Ekiplerce kontrol edilen 43 bin 197 otomobilden 30'unun çalıntı olduğu tespit edildi.

Ayrıca 54 motosiklete ve 227 modifiyeli araca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılıktan işlem yapıldı. Denetlemeler sırasında 844 kişiye ise idari işlem yapıldı.

Şahısların üzerlerinde, araçlarında ve eşyalarında yapılan aramalarda, 82'si ruhsatsız 87 tabanca, 164'ü belgesiz 171 tüfek, 81 adet kurusıkı silah, 30 adet kesici ve delici alet, 2 bin 412 adet değişik çapta fişek, 1 kilo 296 gram uyuşturucu madde, 2 bin 813 adet uyuşturucu hap, 5 bin 571 adet kaçak bandrolsüz sigara ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Valiliği asayiş uygulaması

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