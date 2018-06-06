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Başkentte aranan 30 zanlı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 16:24 | Son Güncelleme

Ankara'da haklarında yakalama kararı bulunan 30 zanlı, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı

Başkentte, haklarında yakalama kararı bulunan 30 zanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince merkez ilçeler ile Sincan'da haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 30 şüpheli yakalandı.

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