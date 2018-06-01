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Başkentte art arda operasyon! TSK, hücre evleri, mahrem imamlar...

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 06:57 | Son Güncelleme

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde aralarında "mahrem imamların" da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Son dakika habere göre, Mahrem imamlarının ardından FETÖ'nün TSK yapılanmasına da operasyon başlatıldığı öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgütün mahrem yapılanmasının saklandığı ve "gaybubet evi" olarak bilinen yaklaşık 30 adrese sabaha karşı operasyon düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, daha önceden belirlenen farklı semtlerdeki 39 farklı adrese, sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

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Operasyonlarda 28 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda bir evde 24 bin Dolar ele geçirildi. Gözaltına alınanlar arasında örgütün mahrem imamlarının da bulunduğu, firari olan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda sahte kimlikler, örgütsel dijital malzeme ve bir miktar paranın sıra pet şişeler içinde çok sayıda "okunmuş su" ele geçirildi.

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Gözaltına alınanlar arasında "mahrem imamlar" ile "talebe ve bölge sorumlularının" da bulunduğu öğrenildi.

Operasyonun devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

TSK'DA OPERASYON

FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

AA


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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Ankara

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Bir gün de AKP içindeki Fetoculere yönelik bir şeyler yapsanıza..
AKP persilvanyada FETO tarafından kurulmuş BOP görevi verilmiş orta doğuyu kan akıtmak için programlanmış YAHUDİ tasmasi asılmış TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan TÜRKLÜK düşmanı hırsızlığı belgeli ayetle alay eden makara yapan PAPA dostu bir projedir işte bu yüzden TAMAM deyip AKŞENER i desteklemek vatan borcudur!....
Irıspı evladısın başka söze gerek yok ...
@mah6bsddn4 al işte fetönün bir trolü daha sen kaside i bürde okunmuş suyunu mu fazla kaçırdın vatan millet haini bunları işte amerikadan öyle uzaktan uzaktan yazarsın burada yazıyor olsan bu hükümet diktatör değil alayınız hain ve yalancısınız
vatan borcu doğru ancak türkiye sizin persilvanya vatanınızın borcu
silahlı örgütün silahları okunmuş su
Beyinlerinde nöron yerine mantar hücreleri olan bir kavim. Okunmuş sudan mucize bekleyen hödükler.
Ot kafalılar kasidei bürde okunmuş suyun neye yararı olacak?
siyasi ayagına ne zaman gelecek?cevap hiç bir zaman
Bu operasyonları samimi bulmuyorum. AKP Pennsylvania'ya Hoca efendilerinin elini öpmeye giden Fetöcü vekilleri yine liste başı yaptı. Bu hareketler sadece muhalefete yönelik hareketler.
Fetö 'nün ; Hakimi savcısı var , Doktoru akademisyeni var , iş adamı var , manavı kasabı var da bir tek siyasisi mi yok ? Kaç yıl oldu , insanlar siyasi ayağına da yapılacak operasyonu bekliyor . Selahattin Demirtaş ve partisine olduğu gibi ...
@abdurrahim_sahin Var Kılıçdaroğlu ve Akşener in danışmanları kodeste.
@s.hazir Hahhahahaha oha lan, öküzmüsün sen nesin, kodesdekiler danışman değil, onlar yaver yaver, google bak bakalım kimin yaveri olurmuş
DEVAM en son it,çapulcu bitene kadar DEVAM
yavaş yavaş meclise geliyoruz. Cünkü alacak toplayacak ne kamu çalışanı kaldı ne asker ne polis kaldı.
Sümüklü meczubun müridleri enselendikçe ses onun kripto tetikçilerinden geliyor.Önceleri f tipi çete diyen ama şimdi fetö yalakalığı yapan chp liler fetö ile beraber hareket eden pkk yandaşlarıda destekliyor.
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