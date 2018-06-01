Başkentte art arda operasyon! TSK, hücre evleri, mahrem imamlar...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgütün mahrem yapılanmasının saklandığı ve "gaybubet evi" olarak bilinen yaklaşık 30 adrese sabaha karşı operasyon düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, daha önceden belirlenen farklı semtlerdeki 39 farklı adrese, sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 28 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda bir evde 24 bin Dolar ele geçirildi. Gözaltına alınanlar arasında örgütün mahrem imamlarının da bulunduğu, firari olan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda sahte kimlikler, örgütsel dijital malzeme ve bir miktar paranın sıra pet şişeler içinde çok sayıda "okunmuş su" ele geçirildi.

Gözaltına alınanlar arasında "mahrem imamlar" ile "talebe ve bölge sorumlularının" da bulunduğu öğrenildi.

Operasyonun devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

TSK'DA OPERASYON



FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

AA



