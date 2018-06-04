Başkentte asayiş

Sincan ilçesinde çok sayıda bisiklet ve motosiklet çaldıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sincan'da çeşitli tarihlerde çok sayıda bisiklet ve motosiklet çaldıkları iddia edilen S.A, S.D. ve Ayhan P. Sincan Polis Merkezi Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerin çaldıkları belirtilen bisikletlerin bir kısmı sahiplerine verildi.

