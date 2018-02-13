Başkentte asayiş uygulaması

Başkentte düzenlenen asayiş uygulamasında aralarında bazı suçlardan arananların da olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekiplerinin Çankaya ve Altındağ bölgelerinde gerçekleştirdiği uygulamalarda, kent genelinde şüpheli görülen kişiler ve araçlarda arama yapıldı.
Ekipler 12 ayrı noktada yaptıkları çalışmada 149 kişinin kimlik bilgilerini Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden sorgulayarak üst aramalarını gerçekleştirdi.
Yapılan aramalarda 8 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği ve 1 gram eroin ele geçirildi, bazı suçlardan arananların da bulunduğu 13 kişi yakalandı.
Söz konusu silahlar kriminal ve balistik inceleme için ilgili şube müdürlüklerine gönderildi. Şüpheliler ise gözaltına alınarak haklarında inceleme başlatıldı.
Eşinin ihaneti doktor muayenesinde çıktı
Otobüs şoförü 'şehit annesine hakaret' iddiasıyla gözaltına alındı
Haciz skandalında flaş gelişme! Mehmetçik Vakfı, avukatın bağışını iade etti
İsrail, 'Batı Şeria'yı ilhak etmek için ABD ile görüştük' dedi, Beyaz Saray'dan jet yanıt geldi
Almanya'da PKK yandaşları SPD binasını bastı
Sapık suçunu itiraf etti! 3 yaşında çocuğa cinsel taciz
Whatsapp'ta yürüyeyim derken rezil oldular
Instagram'da ekran görüntüsü alan yandı!
Rio Karnavalı başladı
Grip artık hayal olacak! 1 günde yok ediyor!
Doğu Perinçek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Kahvede oturur gibi açıklama yapıyor
CHP MYK üyeleri belli oldu! İşte Kılıçdaroğlu'nun A Takımı
Siber saldırganlar binlerce web sitesini kripto madenci yaptı
Okuyucu Yorumları 0 yorum