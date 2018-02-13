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Başkentte asayiş uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ | 13.02.2018 06:25 | Son Güncelleme

Yunus ekiplerinin yaptığı uygulamalarda aralarında bazı suçlardan arananların da bulunduğu 13 kişi yakalandı - Uygulamalarda 8 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği ve 1 gram eroin ele geçirildi

Başkentte düzenlenen asayiş uygulamasında aralarında bazı suçlardan arananların da olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekiplerinin Çankaya ve Altındağ bölgelerinde gerçekleştirdiği uygulamalarda, kent genelinde şüpheli görülen kişiler ve araçlarda arama yapıldı.

Ekipler 12 ayrı noktada yaptıkları çalışmada 149 kişinin kimlik bilgilerini Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden sorgulayarak üst aramalarını gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda 8 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği ve 1 gram eroin ele geçirildi, bazı suçlardan arananların da bulunduğu 13 kişi yakalandı.

Söz konusu silahlar kriminal ve balistik inceleme için ilgili şube müdürlüklerine gönderildi. Şüpheliler ise gözaltına alınarak haklarında inceleme başlatıldı.

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Ankara asayiş polis

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