Başkentte asayiş uygulaması

Başkentte asayiş, terör ve narkotik olayları başta olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan kişilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla il genelinde denetim yapıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinasyonundaki uygulamaya tüm birimlerden 6 bin personel katıldı.
Uygulama kapsamında, vatandaşların yoğun kullandığı bulvar, cadde, alışveriş merkezleri ve çevrelerinde ekipler görevlendirildi.
Şüpheli gördükleri kişilerin kimlik sorgulamasını yapan polisler, umuma açık eğlence mekanlarını denetledi.
Ekiplerce işletme ruhsatı olmadığı tespit edilen eğlence merkezleri kapatıldı.
Denetlenen eğlence merkezlerinde bulunan kaçak içkilere de el konuldu.
Yol güzergahlarına kurulan uygulama noktalarında ise araçlar ile sürücülerin belgeleri kontrol edildi.
Uygulama sonuçlarının daha sonra açıklanacağı belirtildi.
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