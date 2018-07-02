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Başkent'te asayiş uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 17:10 | Son Güncelleme

Çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen bin 800 kişi yakalandı - Aramalarda 1 ruhsatlı tabanca, 59 adet ruhsatsız tabanca, 1 belgeli tüfek, 33 belgesiz tüfek, 52 kurusıkı silah, 26 kesici ve delici alet ele geçirildi

Başkent'teki asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen bin 800 şahıs yakalandı.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 14-28 Haziran'da Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçe sorumluluk bölgesinde asayiş uygulaması yapıldı.

Uygulama kapsamında cadde, sokak, umuma açık yerler ve bu yerlerdeki kişilerin üzerlerinde, araçlarında ve eşyasında aramalar yapıldı.

Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılan 177 bin 546 şahıstan, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen bin 800'ü yakalandı. Hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık gibi suçlara karışan 181 kişi tutuklandı.

Uygulamada 47 bin 294 oto kontrol edilirken, çalıntı olan 40 araç bulundu. 50 motosiklete, 206 modifiyeli araca 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılıktan işlem yapıldı, 727 şahsa idari işlem uygulandı.

Aramalarda 1 ruhsatlı tabanca, 59 adet ruhsatsız tabanca, 1 belgeli tüfek, 33 belgesiz tüfek, 52 kurusıkı silah, 26 kesici ve delici alet, bin 443 değişik çapta fişek, 2 bin 155 gram uyuşturucu madde, bin 651 uyuşturucu hap, 7 bin 579 kaçak bandrolsüz sigara ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Valiliği asayiş uygulaması

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