HABER

Başkentte asayiş uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 01:57 | Son Güncelleme

Çankaya ve Altındağ ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde 3 bin 500 polisin katılımı ile asayiş uygulaması gerçekleştirildi - Uygulamalar kapsamında 230 umuma açık yer kontrol edildi, 64 noktada yol uygulaması yapıldı

Başkentte, Altındağ ve Çankaya ilçeleri başta olmak üzere 3 bin 500 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünce, kent genelinde aranan araçlar ve kişilerin yakalanması, suçluların caydırılması ile huzur ve güven ortamının devamının sağlanması için 3 bin 500 polisin katılımı ile geniş çaplı uygulama gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında 230 umuma açık yer kontrol edildi.

Ayrıca ekipler, 64 noktada yol uygulaması çalışmasını yürüttü.

PARTNEROğlumuz büyüdü!Oğlumuz büyüdü!
Malatya'da 'Kanlı Ay Tutulması' kısmen izlenebildiMalatya'da 'Kanlı Ay Tutulması' kısmen izlenebildi
Yağmur nedeniyle toprak kaydı, D-100 Karayolu İstanbul yönü ulaşıma kapandıYağmur nedeniyle toprak kaydı, D-100 Karayolu İstanbul yönü ulaşıma kapandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Emniyet Müdürlüğü Başkentte asayiş uygulaması

En Çok Okunan Haberler

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Hakan Hatipoğlu'ndan Survivor itirafı!

Hakan Hatipoğlu'ndan Survivor itirafı!

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Erdoğan'ı işaret eden Trump'tan skandal sözler: NATO'da bir ya da iki diktatör var

Erdoğan'ı işaret eden Trump'tan skandal sözler: NATO'da bir ya da iki diktatör var

Samsun'da iğrenç olay! Otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ederken...

Samsun'da iğrenç olay! Otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ederken...

Tüm dünya Kanlı Ay tutulmasını izlerken dikkat çeken görüntü

Tüm dünya Kanlı Ay tutulmasını izlerken dikkat çeken görüntü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

Kanlı Ay tutulması depremin habercisi mi?

Kanlı Ay tutulması depremin habercisi mi?

Türkiye Kanlı Ay tutulmasına kilitlendi! İşte Kanlı Ay tutulmasından dikkat çeken kareler!

Türkiye Kanlı Ay tutulmasına kilitlendi! İşte Kanlı Ay tutulmasından dikkat çeken kareler!

TBMM Başkanı Binali Yıldırım af ile yıllar sonra Dokuz Eylül Üniversitesi'nde yeniden öğrenci oldu

TBMM Başkanı Binali Yıldırım af ile yıllar sonra Dokuz Eylül Üniversitesi'nde yeniden öğrenci oldu

Tüm dünya Kanlı Ay tutulmasını izlerken dikkat çeken görüntü

Tüm dünya Kanlı Ay tutulmasını izlerken dikkat çeken görüntü

Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammı değerlendirmesi!

Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammı değerlendirmesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.