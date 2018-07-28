Başkentte asayiş uygulaması

Başkentte, Altındağ ve Çankaya ilçeleri başta olmak üzere 3 bin 500 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünce, kent genelinde aranan araçlar ve kişilerin yakalanması, suçluların caydırılması ile huzur ve güven ortamının devamının sağlanması için 3 bin 500 polisin katılımı ile geniş çaplı uygulama gerçekleştirildi.
Uygulama kapsamında 230 umuma açık yer kontrol edildi.
Ayrıca ekipler, 64 noktada yol uygulaması çalışmasını yürüttü.
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