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Başkentte asker eğlencesi dönüşü kaza: 2 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 04:53 | Son Güncelleme

Başkentte asker eğlencesi dönüşü kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Ankara'da asker eğlencesinden dönenlerin bulunduğu otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Gümüşdere Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda ilerleyen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 ZT 387 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle virajı alamayarak bariyerlere çarptı.

Kazada, araçta bulunan 4 kişiden, sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi, diğer 3 kişi ise ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan biri müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olayda ölen ve yaralanan kişilerin kimliklerinin tespiti için çalışma başlatıldı.

Öte yandan kazanın, otomobildeki kişilerin bir asker eğlencesine katıldıktan sonra dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

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Asker eğlencesi bariyer Gümüşdere Mahallesi otomobil trafik kazası

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