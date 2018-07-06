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Başkentte ayakkabı hırsızları yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 07:22 | Son Güncelleme

Sincan'da bazı evlere hırsızlık amacıyla girdikleri ve çok sayıda apartmandan ayakkabı çaldıkları belirlenen iki kişi gözaltına alındı

Ankara'nın Sincan ilçesinde polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda, bazı hırsızlık vakalarının failleri olduğu tespit edilen iki kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri çok sayıda apartmandan ayakkabı çaldığı belirlenen Emre Ç. ve Ali C'yi gözaltına aldı.

Çok sayıda benzer hırsızlık kaydı olan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 15 çift kullanılmış ayakkabı ele geçirildi.

Şüphelilerin, çaldıkları ayakkabıları Ulus'ta ikinci el eşya pazarında sattıklarını, ayrıca bazı evlere de hırsızlık amacıyla girdiklerini itiraf ettiği öğrenildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Ankara hırsızlık polis sincan

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