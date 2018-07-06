Başkentte ayakkabı hırsızları yakalandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda, bazı hırsızlık vakalarının failleri olduğu tespit edilen iki kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Sincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri çok sayıda apartmandan ayakkabı çaldığı belirlenen Emre Ç. ve Ali C'yi gözaltına aldı.
Çok sayıda benzer hırsızlık kaydı olan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 15 çift kullanılmış ayakkabı ele geçirildi.
Şüphelilerin, çaldıkları ayakkabıları Ulus'ta ikinci el eşya pazarında sattıklarını, ayrıca bazı evlere de hırsızlık amacıyla girdiklerini itiraf ettiği öğrenildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kadıköy'de oyuncuya şok saldırı! Canını zor kurtardı
Öldürülüp çöpe atılan köpekler Bodrum’u ayağa kaldırdı
Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti
Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak karar! Darbeler indireceğiz!
İngiltere'de belediye çalışanı, genç kadını sürükleyip tecavüz etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...
Sualtından servet değerinde eşya çıkardı!
Son dakika! Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilk yanıt
Evlendikten sonra değişti! Prens Hary, Meghan Markle'dan elini böyle kaçırdı
Bir aylıkken kalp ameliyatı oldu! 30 dakika dondurup Defne bebeği hayata döndürdüler
Okuyucu Yorumları 0 yorum