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Başkentte bariyerlere çarpan otomobil devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 05:14 | Son Güncelleme

Samsun yolunda kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarpan aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı - Kaza sonrası otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı

Ankara'da, Samsun yolunda bariyerlere çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'dan Samsun istikametine giden B.A'nın kullandığı 51 BN 825 plakalı otomobil, Turgut Özal Bulvarı Siteler Kavşağı Alt Geçidi'nde kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil ters döndü.

Kaza sonrası sürücü B.A. ile araçta bulunan A.A. ve F.D. yaralandı. Yaralılardan ikisi kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı, sürücü B.A. ise araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan B.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunmayan A.A. ve F.D'ye ambulansta ilk yardım ekiplerince müdahale edildi.

Kaza nedeniyle Ankara-Samsun karayolunun Samsun istikameti yaklaşık bir saat ulaşıma kapalı kaldı.

Uzun araç kuyruğu oluşan yol, kazalı otomobilin çekici vasıtasıyla kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

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