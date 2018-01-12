Başkentte başına silah dayayan kişi kendisini kafeye kilitledi

Başkentte başına silah dayayarak kendisini bir kafeye kilitleyen kişi polislerin uzun uğraşları sonucu ikna edildi.

Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen 34 yaşındaki Tevfik K, Çankaya ilçesi Beşevler semtindeki bir kafede silahla tek el ateş ederek, kendisini elinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Kafenin bulunduğu caddede geniş güvenlik önlemleri alındı ve cadde trafiğe kapatıldı.

Polis ekiplerinin içeri girmesine izin vermeyen Tevfik K, kendisini kafeye kilitledi.

Tevfik K, olay yerine gelen Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerice uzunca bir süre ikna edilmeye çalışıldı. Yaklaşık iki saat direnen Tevfik K, polis ekiplerince ikna edilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan yetkililer, kafede rehine bulunmadığını ve sosyal medya hesaplarından bu yönde yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

(AA)