HABER

Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 20:09 | Son Güncelleme

Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak

Nevruz nedeniyle yarın başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yarın 13.00-17.00 saatlerinde Halkların Demokratik Partisi Ankara İl Başkanlığınca Kolej Meydanı'nda "Nevruz" etkinliği düzenlenecek.

Bu nedenle yarın saat 10.00'dan etkinlik sona erene kadar Ziya Gökalp Caddesi (Mithatpaşa Caddesi kesişimi ile Kurtuluş kavşağı arası), Mahmut Esat Bozkurt Caddesi (Libya Caddesi kesişimi ile Kolej kavşağı arası), Aksu Caddesi (Adnan Saygun Caddesi kesişimi ile Kolej kavşağı arası), Prof. Dr. Nusret Fişek Caddesi ve bu yollara açılan cadde ve sokaklar çift yönlü trafiğe kapatılacak.

Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için bu durumu dikkate almaları istendi.

Afrin'de 100 kişilik fedai grubu!Afrin'de 100 kişilik fedai grubu!
Öğretmenin gizli görüntüleri olay yarattı!Öğretmenin gizli görüntüleri olay yarattı!
İstanbul'da saldırı yapacaktı! Yakalandıİstanbul'da saldırı yapacaktı! Yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Valiliği Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak Halkların Demokratik Partisi Ankara İl Başkanlığı Kolej Meydanı Nevruz

En Çok Okunan Haberler

TSK'dan flaş açıklama: '23 terörist etkisiz hale getirildi'

TSK'dan flaş açıklama: '23 terörist etkisiz hale getirildi'

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde

Öğretmenden kız öğrencileri şoke eden soru

Öğretmenden kız öğrencileri şoke eden soru

Çiftlik Bank iddiaları KKTC'li Bakan Denktaş'ı çıldırttı! 'Bu bebenin burayla ilgisi yok'

Çiftlik Bank iddiaları KKTC'li Bakan Denktaş'ı çıldırttı! 'Bu bebenin burayla ilgisi yok'

Mevlüt Çavuşoğlu: Terör örgütü, ABD'yi tehdit ediyor

Mevlüt Çavuşoğlu: Terör örgütü, ABD'yi tehdit ediyor

Adnan Oktar'ın kediciği Tülay Kumaşçı, Ceylan Özgül'e savaş açtı

Adnan Oktar'ın kediciği Tülay Kumaşçı, Ceylan Özgül'e savaş açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Üzerindekileri çıkarınca tekme tokat dövdüler!

Üzerindekileri çıkarınca tekme tokat dövdüler!

HSK yeni kararname yayınladı (20 Mart 2018 HSK kararnamesi isim isim tam liste)

HSK yeni kararname yayınladı (20 Mart 2018 HSK kararnamesi isim isim tam liste)

Mehmet Aydın'ın iadesi için Türkiye harekete geçti

Mehmet Aydın'ın iadesi için Türkiye harekete geçti

HSK'dan yeni kararname! 356 hakim ve savcının görev yeri değişti (İşte isim isim tam liste)

HSK'dan yeni kararname! 356 hakim ve savcının görev yeri değişti (İşte isim isim tam liste)

DHKP-C'nin 'Ankara sorumlusu' ODTÜ ormanında yakalandı

DHKP-C'nin 'Ankara sorumlusu' ODTÜ ormanında yakalandı

Koşarak sınırı geçmişti! Yunanistan'ın 'Adanalı' kararı belli oldu

Koşarak sınırı geçmişti! Yunanistan'ın 'Adanalı' kararı belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.