Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak

Kolej Meydanı'nda yapılacak açık hava toplantısı nedeniyle saat 15.00'ten itibaren etkinlik sona erene kadar bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün yapılacak açık hava toplantısı nedeniyle Kolej Meydanı ve bazı yolların saat 15.00'ten itibaren trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

Ziya Gökalp Caddesi (Mithatpaşa Caddesi kesişimi ile Kurtuluş Kavşağı arası), Mahmut Esat Bozkurt Caddesi (Libya Caddesi kesişimi ile Kolej Kavşağı arası), Aksu Caddesi (A. Adnan Saygun Caddesi kesişimi ile Kolej Kavşağı arası), Prof. Dr. Nusret Fişek Caddesi ve belirtilen yerlere açılan cadde ve sokakların çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacağı kaydedildi.

