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Başkentte bazı yollar trafiğe kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2018 07:35 | Son Güncelleme

Ankara Valiliğinden, AK Parti Ankara 6. Olağan İl Kongresi dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatıldığı bildirildi

Ankara Valiliğinden, AK Parti Ankara 6. Olağan İl Kongresi dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün 14.00-22.00 saatleri arasında Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Ankara 6. Olağan İl Kongresinin yapılacağı hatırlatıldı.

Açıklamada, kongre nedeniyle 07.00'den program sona erene kadar Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası), Gar Kavşağı ile yan varyantları, Ulaştırma Kavşağı ile yan varyantları, Hipodrom Caddesi (Gar Kavşağı'ndan Mevlana Bulvarı kesişimine kadar açılan cadde ve sokaklar), Talatpaşa Bulvarı (Gar Kavşağı'ndan Atatürk Bulvarı kesişimine kadar açılan cadde ve sokaklar), Kazım Karabekir Caddesi (Ulaştırma Kavşağı'ndan İstanbul Caddesi kesişimine kadar açılan cadde ve sokaklar çift yönlü olarak), Atatürk Bulvarı'ndan Talatpaşa Bulvarı Yenimahalle istikametine çıkış yan varyantları, Mevlana Bulvarı'ndan Hipodrom Caddesi Ankara Tren Garı istikametine çıkış yan varyantlarının araç trafiğine kapalı olacağı belirtildi.

Vatandaşlardan mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yollara ilişkin durumu dikkate almaları istendi.

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