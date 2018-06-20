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Başkentte bin 600 polisle uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 04:52 | Son Güncelleme

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından "Narko-Park", "Narko-Metruk", "Narko-Sokak" ve "Narko-İlçe" adlarıyla eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi - Özel harekat timlerinin de katıldığı helikopter destekli operasyon kapsamında yapılan aramalarda 600 gram eroin, 30 gram kokain ve 1 kilo 450 gram esrar ele geçirildi

Ankara'da Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından "Narko-Park", "Narko-Metruk", "Narko-Sokak" ve "Narko-İlçe" adlarıyla eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Özel harekat timlerinin de katıldığı helikopter destekli operasyonda görev alan bin 600 polis, şüpheli ev ve araçlar ile metruk binalar ve parklarda arama yaptı.

İlk olarak Altındağ, Mamak, Çankaya, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde riskli olarak değerlendirilen 13 parkı mercek altına alan ekipler, daha sonra tüm ilçelerde şüpheli kişi ve araçlar üzerinde uygulamalarını tamamladı.

Mamak'a bağlı Akdere ve Altındağ'a bağlı İsmetpaşa bölgelerindeki helikopter destekli operasyonda ise özel harekat ve narkotik polisleri birçok ev ve metruk binada çalışma yürüttü. Bölgedeki 185 metruk binayı inceleyen ekipler, şüphe üzerine iki ayrı eve de baskın düzenledi.

Narkotik timlerinin operasyonunda 3 bin 46 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, ayrıca şüpheli görülen 648 araç kontrol edildi.

- Aranan 15 kişi gözaltına alındı

Denetimlerde, bazı suçlardan aranan 15 kişi gözaltına alındı, 12 araçla ilgili idari para cezası verildi.

Operasyonda 600 gram eroin, 30 gram kokain ve 1 kilo 450 gram esrar ele geçirildi. Biri cezaevi firarisi olmak üzere 20 kişi hakkında da adli işlem yapıldı.

Ulus'ta Hacı Bayram Camisi girişinde durdurulan araçta yapılan aramalarda bir tabanca ile bu silaha ait iki şarjör ve 16 mermi bulundu.

Polatlı'da bir eve düzenlenen operasyonda 12 kök Hint keneviri bulundu, gözaltına alınan bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Çankırı Caddesi'nde de şüphe üzerine durdurulan bir kişinin sırt çantasından çıkan 200 şişe kaçak parfüme el konuldu.

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Ankara narkotik operasyon polis uyuşturucu

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