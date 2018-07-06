Başkentte bir çocuk gölette boğuldu

Başkentte Yiğitcan Pınarcı (14) arkadaşlarıyla gittiği Keçiören Bağlum'daki Kösrelik Göleti'ne düşerek boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Pursaklar'da yaşayan Yiğitcan Pınarcı (14), dört arkadaşıyla gezmek için Kösrelik Göleti'nin çevresine gitti.

Dengesini kaybederek gölete düştüğü öne sürülen Pınarcı, sudan çıkamadı.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri çağrıldı.

Pınarcı'nın cansız bedeni, Ankara Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma Timi tarafından göletten çıkarıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

