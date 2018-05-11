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Başkentte "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 15:56 | Son Güncelleme

Ankara Sivil Toplum Platformu üyeleri, Filistin'de "Toprak Günü" anısına gerçekleştirilen "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne basın açıklamasıyla destek verdi

Ankara Sivil Toplum Platformu üyeleri, Filistin'de "Toprak Günü" anısına gerçekleştirilen "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne yaptıkları basın açıklamasıyla destek verdi.

Hacı Bayram Camisi'nde cuma namazının ardından bir araya gelen Ankara Sivil Toplum Platformu üyeleri, büyük Filistin bayrağı açtı.

Ankara Sivil Toplum Platformu Başkanı Mustafa Kır, İsrail aleyhine çeşitli sloganlar atan grup adına yaptığı basın açıklamasında, İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'daki Celile bölgesinde bazı arazilere el koymak istemesi üzerine 30 Mart 1976 tarihinde başlayan olaylarda, 6 Filistinlinin öldürülmesi ve yüzlercesinin yaralanmasından dolayı söz konusu günün, her yıl Filistinliler tarafından "Toprak Günü" olarak anıldığını hatırlattı.

Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın 14 Mayıs 2018'de ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınacağına ilişkin açıklamalarından sonra "Toprak Günü" anısına başlatılan "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nün 15 Mayıs'a kadar sürdürülme kararı alındığını ifade eden Kır, yürüyüşün tamamen sivil ve barışçıl olduğuna dikkati çekti.

Kır, yürüyüşün başladığı günden bu yana 45 Filistinlinin öldürüldüğüne dikkati çekerek, "İsrail, hukuksuz olarak kurulduğu günden beri işgal ettiği topraklar üzerinde sayısız insan hakkı ihlalleri ile sadece Ortadoğu için değil, insanlık alemi için yüz karası ve baş belası bir millettir. Siyonist devletin kurulması, yirminci asrın en büyük günahıdır. Birleşmiş Milletler nezdinde ABD ve emperyalist güçler tarafından koruma altına alınmasıyla da bu günah hala işlenmeye devam etmektedir." dedi.

Trump'ın ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının, Kudüs'ü yeni kirli bir oyuna sahne yapma arzusunun işareti olduğunu değerlendiren Kır, Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı esaretten kurtarmanın hem Müslümanlar hem de insanlık için önemli olduğunu kaydetti.

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Ankara Sivil Toplum Platformu Ankara Sivil Toplum Platformu Başkanı Mustafa Kır Filistin Hacı Bayram Camisi israil

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