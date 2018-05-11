Ankara Sivil Toplum Platformu üyeleri, Filistin'de "Toprak Günü" anısına gerçekleştirilen "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne yaptıkları basın açıklamasıyla destek verdi.
Hacı Bayram Camisi'nde cuma namazının ardından bir araya gelen Ankara Sivil Toplum Platformu üyeleri, büyük Filistin bayrağı açtı.
Ankara Sivil Toplum Platformu Başkanı Mustafa Kır, İsrail aleyhine çeşitli sloganlar atan grup adına yaptığı basın açıklamasında, İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'daki Celile bölgesinde bazı arazilere el koymak istemesi üzerine 30 Mart 1976 tarihinde başlayan olaylarda, 6 Filistinlinin öldürülmesi ve yüzlercesinin yaralanmasından dolayı söz konusu günün, her yıl Filistinliler tarafından "Toprak Günü" olarak anıldığını hatırlattı.
Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın 14 Mayıs 2018'de ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınacağına ilişkin açıklamalarından sonra "Toprak Günü" anısına başlatılan "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nün 15 Mayıs'a kadar sürdürülme kararı alındığını ifade eden Kır, yürüyüşün tamamen sivil ve barışçıl olduğuna dikkati çekti.
Kır, yürüyüşün başladığı günden bu yana 45 Filistinlinin öldürüldüğüne dikkati çekerek, "İsrail, hukuksuz olarak kurulduğu günden beri işgal ettiği topraklar üzerinde sayısız insan hakkı ihlalleri ile sadece Ortadoğu için değil, insanlık alemi için yüz karası ve baş belası bir millettir. Siyonist devletin kurulması, yirminci asrın en büyük günahıdır. Birleşmiş Milletler nezdinde ABD ve emperyalist güçler tarafından koruma altına alınmasıyla da bu günah hala işlenmeye devam etmektedir." dedi.
Trump'ın ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının, Kudüs'ü yeni kirli bir oyuna sahne yapma arzusunun işareti olduğunu değerlendiren Kır, Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı esaretten kurtarmanın hem Müslümanlar hem de insanlık için önemli olduğunu kaydetti.
Trump'ın duyurduğu operasyon Sakarya'da başladı!
Çorum'da mezarlıktaki 'gizemli kız' bulundu mu? Yeni gelişme
İran'dan krizi tırmandıracak açıklama: Tel Aviv ve Hayfa yok edilecek
Arkadaşı onu bu halde görünce hemen kameraya sarıldı!
Türkiye'nin en pahalı şehri İstanbul, peki en ucuz şehri neresi?
Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı
İYİ Parti'li Koray Aydın: Adil Öksüz'ü bulup iftira attıracaklar
Apple sevilen uygulamaları App Store’dan kaldırıyor!
Devlet Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'ye 15 milletvekili tepkisi
Instagram çöktü mü? Sosyal medya sitesine erişim sorunu yaşandı
Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!
Okuyucu Yorumları 0 yorum