Ankara Sivil Toplum Platformu üyeleri, Filistin'de "Toprak Günü" anısına gerçekleştirilen "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne yaptıkları basın açıklamasıyla destek verdi.

Hacı Bayram Camisi'nde cuma namazının ardından bir araya gelen Ankara Sivil Toplum Platformu üyeleri, büyük Filistin bayrağı açtı.

Ankara Sivil Toplum Platformu Başkanı Mustafa Kır, İsrail aleyhine çeşitli sloganlar atan grup adına yaptığı basın açıklamasında, İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'daki Celile bölgesinde bazı arazilere el koymak istemesi üzerine 30 Mart 1976 tarihinde başlayan olaylarda, 6 Filistinlinin öldürülmesi ve yüzlercesinin yaralanmasından dolayı söz konusu günün, her yıl Filistinliler tarafından "Toprak Günü" olarak anıldığını hatırlattı.

Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın 14 Mayıs 2018'de ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınacağına ilişkin açıklamalarından sonra "Toprak Günü" anısına başlatılan "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nün 15 Mayıs'a kadar sürdürülme kararı alındığını ifade eden Kır, yürüyüşün tamamen sivil ve barışçıl olduğuna dikkati çekti.