Türkiye'de yaşayan misafir Müslüman öğrenciler ve Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu üyeleri, Filistin'de "Toprak Günü" anısına gerçekleştirilen "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne basın açıklamasıyla destek verdi.

Türkiye'de yaşayan misafir Müslüman öğrenciler ve Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu üyeleri, Filistin'de "Toprak Günü" anısına gerçekleştirilen "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek için bir araya geldikleri Seğmenler Parkı'nda Filistin bayrağı açtı, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Türkiye'de öğrenim gören Filistinli öğrenci Adil El Saidi, grup adına yaptığı basın açıklamasında, "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek olmak için toplandıklarını bildirerek Filistin halkının yalnız olmadığını ifade etti.

Eyleme destek veren herkese teşekkür eden Saidi, "Allah razı olsun, bizi yalnız bırakmadınız. Bütün dünya ve İsrail'e sesleniyoruz. Biz o topraklara geri döneceğiz. Orası bizim, Kudüs bizim, Gazze bizim, Filistin bizim" dedi.

Öğrenciler daha sonra Arapça olarak basın açıklaması yaptı.

Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu üyeleri adına söz alan Mustafa Sinan, ümmetin başkenti olan Kudüs'ün kurtuluşu, Müslümanların ve bütün dünyadaki mazlumların kurtuluşu için bir araya geldiklerini belirtti. Sinan, şunları ifade etti: