Başkentte cezaevi firarisi yakalandı

Başkentte cezaevinden firar ettiği belirlenen kişi, saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

"Kasten adam öldürme, ruhsatsız silah taşıma ve sahte kimlik kullanmak" gibi suçlardan aranan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen Tahir P'nin, Altındağ ilçesi Atıfbey Mahallesi'nde bir evde saklandığı bilgisine ulaşan Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, firari Tahir P'yi yakaladı. Ekiplerin evde yaptıkları aramada, bir pompalı tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan Tahir P, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.