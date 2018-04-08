Başkentte cezaevi firarisi yakalandı

Başkentte cezaevinden firar ettiği belirlenen kişi, saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.
"Kasten adam öldürme, ruhsatsız silah taşıma ve sahte kimlik kullanmak" gibi suçlardan aranan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen Tahir P'nin, Altındağ ilçesi Atıfbey Mahallesi'nde bir evde saklandığı bilgisine ulaşan Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Eve operasyon düzenleyen ekipler, firari Tahir P'yi yakaladı. Ekiplerin evde yaptıkları aramada, bir pompalı tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan Tahir P, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Türkiye'de tutuklu Yunan askerleri ile ilgili son dakika açıklama
Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'
Sürücü kursunda dehşet!
Esad kimyasal silahla saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
İğrenç olay! Köpeğe tecavüz etti
HDP'den Kuzey Irak'ta sürpriz görüşme
Korkunç cinayette yasak aşk iddiası
Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak
Patronunu öldürdü, yedi, kan ve külleriyle resim yaptı
Porno yıldızlarını hiç böyle görmediniz!
Facebook tüm dünyaya duyurdu! Siyasi içerikli paylaşımlara 'şeffaflık' ayarı
Okuyucu Yorumları 0 yorum