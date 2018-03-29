Başkentte cinayet

Başkentte bir kişi uğradığı silahı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Altındağ İlçesi Beşikkaya Mahallesi pazar yerinde, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan İsmail Aymergen ağır yaralandı.
Çevredeki vatandaşların yardımıyla yakınlardaki bir özel hastahaneye kaldırılan Aymergen kurtarılmadı.
Hastahane önüne gelen maktulun yakınları ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.
Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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