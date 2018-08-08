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Başkentte cinayet zanlısı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 19:09 | Son Güncelleme

Bir akaryakıt istasyonunda lastik tamirciliği yapan kişiyi otomobilini yıkamadığı gerekçesiyle tabancayla vurduktan sonra kaçan, daha sonra kendisini gözaltına almaya çalışan polislere ateş açan şüpheli yakalandı - Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Başkentte bir akaryakıt istasyonunda lastik tamirciliği yapan kişiyi otomobilini yıkamadığı gerekçesiyle tabancayla vurduktan sonra kaçan, daha sonra kendisini gözaltına almaya çalışan polislere ateş açan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, cezaevi firarisi "terör Ahmet" lakabıyla bilinen Ahmet İşık, 1 Ağustos'ta Gölbaşı'ndaki bir eğlence mekanında karşılaştığı arkadaşı jandarma personeli B.B. ile alkol almaya başladı.

B.B'nin belinde bulunan tabancasını masaya bırakarak tuvalete gitmesini fırsat bilen İşık, silahı alarak mekandan ayrıldı.

İşık, daha sonra mermi getirmesini istediği arkadaşı C.A. ile Gölbaşı Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan bir akaryakıt istasyonuna gitti.

- Lastik tamircisine kurşun yağdırdı

İşık, istasyonda lastik tamircisi olarak çalışan 51 yaşındaki Şevki Okumuş'a küfür ederek arabasını yıkamasını istedi.

"Yıkamacı olmadığını" söyleyen Okumuş ile tartışmaya başlayan İşık, jandarma personeli B.B'ye ait tabancayla lastik tamircisinin ayak ve kollarına ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle yaralanan Okumuş, şüpheli İşık'ın aracıyla olay yerinden uzaklaştı. Bu sırada İşık, araca ateş etmeyi sürdürdü.

Okumuş'un vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlar nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine araç, olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta yol kenarında bulunan ağaca çarparak durdu.

- Polislere silahla ateş açtı

Benzinlik görevlilerinin aracıyla olay yerinden uzaklaşan şüpheli İşık'ın, emlakçı kardeşinin iş yerinde olduğunun belirlenmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Elindeki silahla polislere direnen İşık, kendisini ikna etmeye çalışan güvenlik güçlerine iki el ateş etti.

Çevrede vatandaşların olması nedeniyle operasyonu hassasiyetle yürüten polis ekipleri, şüpheliye silahla müdahale etmedi.

Silahı başına dayayan ve intihar edeceğini söyleyen İşık'ın bir anlık boşluğundan faydalanan ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

İşık, Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Ahmet İşık akaryakıt istasyonu cinayet terör ahmet

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