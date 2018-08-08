Başkentte cinayet zanlısı tutuklandı

Başkentte bir akaryakıt istasyonunda lastik tamirciliği yapan kişiyi otomobilini yıkamadığı gerekçesiyle tabancayla vurduktan sonra kaçan, daha sonra kendisini gözaltına almaya çalışan polislere ateş açan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, cezaevi firarisi "terör Ahmet" lakabıyla bilinen Ahmet İşık, 1 Ağustos'ta Gölbaşı'ndaki bir eğlence mekanında karşılaştığı arkadaşı jandarma personeli B.B. ile alkol almaya başladı.

B.B'nin belinde bulunan tabancasını masaya bırakarak tuvalete gitmesini fırsat bilen İşık, silahı alarak mekandan ayrıldı.

İşık, daha sonra mermi getirmesini istediği arkadaşı C.A. ile Gölbaşı Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan bir akaryakıt istasyonuna gitti.

- Lastik tamircisine kurşun yağdırdı

İşık, istasyonda lastik tamircisi olarak çalışan 51 yaşındaki Şevki Okumuş'a küfür ederek arabasını yıkamasını istedi.

"Yıkamacı olmadığını" söyleyen Okumuş ile tartışmaya başlayan İşık, jandarma personeli B.B'ye ait tabancayla lastik tamircisinin ayak ve kollarına ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle yaralanan Okumuş, şüpheli İşık'ın aracıyla olay yerinden uzaklaştı. Bu sırada İşık, araca ateş etmeyi sürdürdü.