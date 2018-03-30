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Başkentte cinayet zanlısı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 02:56 | Son Güncelleme

Altındağ'da bir kişiyi silahla vurduktan sonra olay yerinden kaçan katil zanlısı, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı

Altındağ ilçesinde dün bir kişiyi silahla vurduktan sonra olay yerinden kaçan katil zanlısı, Altındağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, dün Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi pazar yerinde silahlı saldırıya uğrayan İsmail Aymergen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olaydan sonra başlatılan soruşturmayı yürüten Altındağ Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Aymergen'i vurduktan sonra kaçan zanlının F.C.A. olduğunu belirledi.

Şüphelinin Altındağ ilçesindeki ikametini tespit eden polis ekipleri, bu eve operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan F.C.A'nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, zanlının ilk ifadesinde Aymergen ile aralarında husumet bulunduğunu, cinayeti bu nedenle işlediğini söylediği öğrenildi.

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Altındağ cinayet

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