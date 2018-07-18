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Başkentte çocuk oyun alanlarına 24 saat kameralı gözetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 11:14 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesince, parklarda bulunan çocuk oyun alanlarının her bir noktası 24 saat kamera sistemi ile izlenecek - Parklara "acil yardım butonları" da yerleştirilecek, butona basılmasıyla bulunulan parka en yakın emniyet güçleri bu alana yönlendirilecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, kent genelinde parklarda bulunan çocuk oyun alanlarına güvenlik kameraları ve "acil yardım butonları" yerleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, başkentin dört bir yanında bulunan parkları daha da güvenli hale getirmek amacıyla, özellikle çocukların daha çok zaman geçirdiği ve çocuk oyun gruplarının bulunduğu parklar, 24 saat gözetlenecek kamera sistemiyle donatılacak.

İlk etapta merkez ve bazı ilçelerdeki toplam 20 parka kurulacak güvenlik kamerası sistemi sayesinde aileler gönül rahatlığı içinde çocuklarıyla parklarda vakit geçirebilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin internet adresinden vatandaşların canlı izleyebileceği güvenlik kamera sistemi, daha sonra diğer parklara da takılarak yaygınlaştırılacak.

Öte yandan parklara "acil yardım butonları" da yerleştirilecek. Butona basılmasıyla, bulunulan parka en yakın emniyet güçleri bu alana yönlendirilecek.

Güvenlik kameraları ve acil yardım butonlarının takılmasıyla madde bağımlılarının parklardan uzak tutulması, darp, kavga, hırsızlık ve kapkaç gibi olayların da önüne geçilmesi amaçlanıyor.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Parklara 24 saat kameralı gözetim

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