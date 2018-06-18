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Başkentte DEAŞ üyesi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 21:00 | Son Güncelleme

Ankara'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle aranan kişi, devriye gezen asayiş ekiplerince gözaltına alındı

Ankara'da asayiş ekiplerince, şüphe üzerine durdurulan kişinin, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle arandığı belirlendi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Altındağ İlçesi Çankırı Caddesi'nde devriye görevi yapan asayiş ekipleri, şüphe üzerine Hasan Yahya B'ye kimlik sordu.

Kimlik sorgusunda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği ve Haymana Sulh Ceza Hakimliğince arandığı belirlenen Hasan Yahya B. gözaltına alındı.

Zanlı, işlemlerinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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