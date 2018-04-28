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Başkentte ev yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 03:20 | Son Güncelleme

Mamak ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

Ankara'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Mamak Dereboyu Caddesi'nde 4 katlı bir apartmanın ikinci katında Ceylan ailesinin yaşadığı evde yangın çıktı.

İlk belirlemelere göre buzdolabından kaynaklandığı değerlendirilen yangını fark eden Emre ve Elmas Ceylan çifti, 9 aylık bebeklerini de alarak kendilerini dışarı attı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede alevleri söndürdü.

Evde hasara yol açan yangında dumandan etkilenen baba Emre Ceylan ise hastaneye kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
buzdolabı Dereboyu Caddesi EV YANGINI Mamak yangın

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